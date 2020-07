Campingurlaub in Kiel

Hier kommt bestimmt keine Langeweile auf! Campingurlaub bedeutet Flexibilität – wenn es Ihnen nicht gefällt, suchen Sie sich einfach einen anderen schönen Platz und die Erholung geht weiter. Und das Beste: Ein Campingurlaub schont den Geldbeutel.

Campingplatz-Klassifizierung

Damit Campingurlauber und Wohnmobilisten auf ihrem Platz auch die Ausstattung vorfinden, die sie sich wünschen, hat der Deutsche Tourismusverband e. V. (DTV) die Campingplatz-Klassifizierung eingeführt. Die Anzahl der Sterne gibt dem Campingurlauber Auskunft darüber, wie der Platz ausgestattet ist und welche Qualität er auf dem Platz vorfindet.



Alle drei Jahre werden die Campingplätze in Schleswig-Holstein neu geprüft. Mit jedem Jahr wächst die Anzahl der klassifizierten Plätze. Dabei werden die Kriterien, insbesondere im Sanitärbereich, immer weiter angehoben. In die Bewertung fließen neben der Standplatzgröße, der Erreichbarkeit der Rezeption, dem Info- und Beratungsservice auch die Gastronomie, der Verkauf und der bauliche Zustand der Einrichtungen, speziell im Sanitärbereich ein. Besonders überprüft werden Umfang und Qualität der gefliesten Wände und Böden, die Ausstattung bei Dusch- und Waschkabinen, Umfang und Zustand der Geschirrspülbecken, Waschmaschinen, Trockner und Kochplätze sowie Ver- und Entsorgung Wasser und Abwasser. Auch die Einrichtungen für Rollstuhlfahrer werden bewertet, ebenso die Gesamtanlage mit Gliederung und Wegen.



In Schleswig-Holstein ist die Mehrheit der Campingplätze exklusiv (5 Sterne) bzw. erstklassig (4 Sterne) ausgestattet, jedoch gibt es auch weniger gut eingestufte Plätze. Die Streuung macht deutlich, dass dem Gast in Schleswig-Holstein ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges Angebot an Campingplätzen zur Verfügung steht. Für den Urlauber ist das Fünf-Sterne-System ein nützlicher Wegweiser durch den Dschungel der Angebote. Bei den Campingplatzunternehmern gilt die Klassifizierung als Anreiz für Qualitäts- und Komfortausbau.

Die DTV-Sterne im Überblick:

2 Sterne (Zweckmäßig): Zweckmäßig und gut in der Ausstattung bzw. im Gesamteindruck, mit mittlerem Komfort. Einrichtung bei guter Qualität.



3 Sterne (Komfortabel): Gesamtausstattung bzw. Gesamteindruck mit gutem Komfort. Einrichtungen von besserer Qualität.



4 Sterne (Erstklassig): Erstklassig in der Gesamtausstattung bzw. im Gesamteindruck, mit gehobenem Komfort. Einrichtungen in gehobener und gepflegter Qualität.



5 Sterne (Exclusiv): Exklusiv in der Gesamtausstattung bzw. im Gesamteindruck, mit hochwertigem/erstklassigem Komfort. Großzügige Einrichtungen in besonderer Qualität.



Weitere Infos gibt es unter www.camping-schleswig-holstein.de.