Das Garner Hotel in Kiel: Moderner Komfort und entspanntes Reisen

Die Hotels konzentrieren sich auf das Wesentliche : Du findest hier erholsamen Schlaf in stilvollem Ambiente und startest mit einem reichhaltigen Frühstück perfekt in den Tag. Dabei verzichtet Garner bewusst auf überflüssigen Schnickschnack und setzt stattdessen auf durchdachte Details und praktische Lösungen.

Garner Hotels verändert die Art, wie du in deutschen Städten übernachtest. Die Marke gehört zu IHG Hotels & Resorts und positioniert sich im Midscale-Segment. Mit bereits mehr als 20 stylischen Adressen in Städten wie Kiel, Hamburg, Berlin, Mannheim und Augsburg verbindet Garner modernes Design mit entspannten Vibes. Das Versprechen "Entspannte Hotelaufenthalte, so einzigartig wie Sie" spricht eine vielfältige Zielgruppe an – von Geschäftsreisenden über Wochenendbesucher bis hin zu Familien.

Spontane Gelüste oder vergessene Reiseutensilien? Der 24 Stunden geöffnete Garner Shop in der Lobby bietet alles, was du für den täglichen Bedarf brauchst . Von Snacks über Getränke bis hin zu ausgewählten regionalen Spezialitäten findest du hier rund um die Uhr das Passende.

Ein von der lokalen Umgebung inspiriertes Frühstück sorgt für einen geschmackvollen Start in den Tag. Frischer Kaffee direkt aus der Bohne gehört selbstverständlich dazu . Garner verwöhnt dich mit einer Auswahl, die regionale Spezialitäten mit beliebten Klassikern kombiniert.

Das Herzstück jeden Hotels bildet die beeindruckende Galeriewand "Sketches of Humanity". Diese Installation feiert die Vielfalt der Gäste und unterstreicht den inklusiven Charakter der Marke . Du fühlst dich hier willkommen, egal wer du bist oder woher du kommst.

Jedes Garner Hotel lebt nach dem Motto "Made with Character" . Das zeigt sich in unverwechselbaren Designelementen, die die einzigartige Persönlichkeit jedes Hauses widerspiegeln. Lokale Einflüsse und die kulturelle Identität des jeweiligen Standorts prägen dabei das Gesamtbild. Von der individuellen Zimmerausstattung bis hin zu Wandkunst , die von der Geschichte des Viertels inspiriert ist – jedes Designelement erzählt seine eigene Geschichte.

Garner Hotels spricht moderne Reisende an, die Wert auf unkomplizierte Aufenthalte legen. Geschäftsleute schätzen die zentrale Lage und die funktionalen Arbeitsbereiche. Wochenendbesucher freuen sich über die gute Anbindung zu Sehenswürdigkeiten. Familien genießen die entspannte Atmosphäre und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis. Alleinreisende fühlen sich in der einladenden Umgebung wohl.

Das Konzept richtet sich bewusst an preisbewusste Gäste, die trotzdem nicht auf Qualität verzichten möchten. Du bekommst hier genau das, was du brauchst: eine günstige Lage, erholsamen Schlaf und ein gutes Frühstück – ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

Expansion mit Weitblick

Die Erfolgsgeschichte von Garner Hotels geht weiter. Mit derzeit 2.400 individuell gestalteten Zimmern in Deutschland und 94 weiteren internationalen Projekten in der Pipeline zeigt die Marke, wie modernes Reisen heute aussieht. Im Jahr 2025 eröffnen weitere Standorte in München, Köln, Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt.

Teil der IHG-Familie

Als Teil von IHG Hotels & Resorts profitierst du bei Garner von der Expertise eines globalen Hospitality-Unternehmens. IHG betreibt mehr als 6.600 Hotels in über 100 Ländern und bietet mit IHG One Rewards eines der weltweit größten Hotel-Treueprogramme. Mit über 145 Millionen Mitgliedern sammelst du bei jedem Aufenthalt Punkte und genießt exklusive Vorteile.

Die Zugehörigkeit zur IHG-Familie garantiert dir gleichbleibend hohe Standards bei Service und Qualität. Gleichzeitig behält jedes Garner Hotel seinen individuellen Charakter und seine lokale Verwurzelung.