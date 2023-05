8 besondere Hotels in Kiel

Kiel zeigt sich zu dieser Jahreszeit von seiner schönsten Seite und bietet neben Förde und Schwentine viele weitere tolle und abwechslungsreiche Ausflugsziele. Die Gründe, der Förde-Stadt Kiel mal einen Besuch abzustatten, sind so zahlreich wie die Muscheln am Falckensteiner Ostseestrand. Ob es nun der Wassersport ist oder ein Handballspiel des THW Kiel, die Kieler Woche oder der Wunsch, einfach mal für ein paar Tage am Strand zu liegen und ein Buch zu lesen – all das bietet Kiel! Auch an kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, für die man im Urlaub endlich mal die Zeit hat, mangelt es in Kiel nicht. Mit dem Opernhaus, der Wunderino-Arena und dem Holstein-Stadion bietet Kiel eine bunte Mischung an Unterhaltung. Auch die vielen kleineren Theater, Freilichtbühnen und Kulturzentren von Kiel sind einen Besuch wert und tragen zum Charme der Stadt bei. Egal ob man einen Kurzurlaub zu zweit, eine Geschäftsreise für eine Person oder gleich den großen Sommerurlaub mit der ganzen Familie inklusive Haustier in Kiel plant, bei diesen 8 Hotels ist für jede:n das passende dabei. 1. Unique by ATLANTIC Hotels Kiel

Einzigartig, modern und extrem angesagt ist das unique by Atlantic Hotel von Kiel. Nach seiner Eröffnung am 14. Mai 2022 hat sich das junge Hotel in Kiel schnell einen Namen gemacht. Besonders die stilvoll eingerichteten Zimmer und die Lage direkt am Bahnhof und an der Förde überzeugen. Das junge Lifestyle-Hotel – als Zweigstelle des beliebten und nebenan gelegenen ATLANTIC Hotel – ist besonders bei Geschäftsreisenden und jungen Menschen beliebt, denn hier ist immer was los. Um seine Besucher:innen zu unterhalten bietet das Hotel immer wieder Musik-, Spiele- und Themenabende an. Die spannenden Events, die tolle Atmosphäre, der Coworking-Space und nicht zuletzt die leckeren Croissants des Café Restez machen das Hotel zum absoluten Hotspot – auch für viele Kieler:innen. Standort: Kaistraße 30

Website: unique-atlantic.de 2. Hotel Birke

Einzigartig und idyllisch: So lässt sich das 4-Sterne Superior Hotel von Kiel beschreiben! Das familiengeführte Hotel hebt sich durch seine Individualität und herzliche Atmosphäre von großen Hotelketten ab. Die ruhige Lage am Waldrand ermöglicht einen entspannten Aufenthalt. Dennoch ist das Stadtzentrum keine 5 Kilometer vom Hotel entfernt. Als Ausflugsziele bieten sich außerdem nahegelegene Seebäder, Sandstrände und Steilküsten an. Wer sich im Urlaub gerne etwas gönnt, kann das ausgezeichnete kulinarische Angebot oder den Wellness und Spa-Bereich des Hotels nutzen. Kleiner Tipp: Für große Events in Kiel und Umgebung hat das Hotel spezielle Angebote wie z.B. das Kieler Woche Ahoi Paket oder zwei Übernachtungen inklusive Konzertkarte für eines der musikalischen Highlights des Schleswig-Holstein Musik Festivals 2023. Standort: Martenshofweg 2-8

Website: hotel-birke.de 3. Romantik Hotel Kieler Kaufmann

Das wundervolle Boutique-Hotel ist in klassischem Stil aber mit modernen Elementen gehalten und hat eine spannende Geschichte. Hier kann man sich von früh bis spät kulinarisch verwöhnen lassen, denn das Hotel bietet nicht nur ein Fine-Dining-Restaurant sondern auch die wunderschöne Bar und Lounge "Soll & Haben". Hier kann man sich bei leiser Musik einen feinen Drink genehmigen und an Wochenenden nachmittags vor dem Kamin eine echt englische Tea Time mit Scones, Clotted Cream, leckeren Heißgetränken und allem was sonst noch dazu gehört genießen. Auch einen Fitnessraum und ein kleines aber feines Spa mit Sauna, Dampfbad und Schwimmbad zählen zur Ausstattung des Romantik Hotels. Standort: Niemannsweg 102

Website: kieler-kaufmann.de 4. Steigenberger Conti Hansa

Das Steigenberger Conti Hansa von Kiel zeichnet sich besonders durch schlichte Eleganz mit Wohlfühlcharakter aus. Besonders beliebt sind die Zimmer mit Hafenblick, der sich gut mit dem maritimen Interieur des Hotels deckt. Neben einem Fitness- und Spa-Bereich und einer Tiefgarage mit E-Ladestationen zählt das Steigenberger außerdem eine sonnenbeschienene Terrasse, auf der bei warmen Temperaturen das Frühstück vom Buffet eingenommen werden kann. Das Hotel hat außerdem die perfekte Lage, um einerseits einen Ausflug in die Kieler Altstadt zu unternehmen oder an der Kieler Förde entlang zu spazieren. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe der Anlegestelle Seegarten, ab der man mit der Fähre verschiedene Strände und Häfen von Kiel ansteuern kann. Unser Geheimtipp: Wenige Gehminuten vom Hotel entfernt befindet sich das Restaurant Längengrad, in dem vorzügliches Essen serviert wird und von dessen Dachterrasse aus man einen fantastischen Blick über die Kieler Förde genießt. Standort: Schloßgarten 7

Website: hrewards.com 5. The niu Welly

Das City-Hotel The niu Welly befindet sich mitten in der Kieler Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Bootshafens. Hier ist man nicht nur schnell am Wasser, es gibt auch eine riesige Auswahl an tollen Restaurants und Cafés. Die Zimmer des Design-Hotels sind für ganz unterschiedliche Bedürfnisse ausgelegt. Sie reichen von technischem Super-Komfort und barrierefrei über Entspannungs-Zimmer für Paare bis hin zu praktischen Familien-Zimmern. Um einerseits umweltbewusst zu handeln und sich auf die Bedürfnisse der Besucher:innen einzustellen, bietet das moderne Hotel besondere Services, wie z.B. ein Freigetränk statt der Reinigung des Zimmers. Das Wort "Welly" im Namen des Hotels bedeutet übrigens Gummistiefel, denn die sind je nach Wetter in Kiel ein absolutes Muss. Standort: Andreas-Gayk-Straße 10

Website: the.niu.de 6. IntercityHotel Kiel

Das 3-Sterne-Hotel besticht vor allem durch seine unschlagbare Lage mitten in der Stadt. Besonders für Bahnreisende und alle, die gerne mitten im Geschehen sind, bietet sich das Intercity-Hotel an. Ideal ist das Hotel auch für einen Kurztrip oder für eine Kreuzfahrt. Mit dem Einkaufszentrum Sophienhof direkt um die Ecke und den Geschäften in der Kieler Innenstadt ergeben sich viele Shopping-Möglichkeiten. Nachdem man sich also im Hotel bei einem Frühstück mit Blick auf die Kieler Förde und den Hafen gestärkt hat, kann es also direkt losgehen. Zur weiteren Verpflegung den Tag über bietet die Kieler Innenstadt ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Standort: Kaistraße 54-56

Website: hrewards.com 7. Hotel Liegeplatz 13 by premier classe Das Liegeplatz 13 Hotel Kiel ist ein modernes Budget-Hotel in zentraler Lage mitten im Shopping-Viertel von Kiel und nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt. Zu Fuß ist auch der Fähranleger Hauptbahnhof gut zu erreichen und von dort aus bringen einen Fähren für wenig Geld und in regelmäßigen Abständen zu diversen Stränden und Vororten von Kiel. Auch die Sprottenflotte bietet sich als Verkehrsmittel an. Über ganz Kiel verteilt befinden sich die Fahrradstationen bei denen man sich mit der Nextbike-App Fahrräder ausleihen und bis zu einer halben Stunde sogar kostenlos fahren kann. Nicht nur durch seine Lage, sondern auch durch flexible Tarife und Weekend-Deals bietet sich das Hotel für einen Low-Budget-Urlaub in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins an. Standort: Königsweg 13

Website: liegeplatz-13-kiel.premiereclasse.com 8. GHOTEL Kiel

