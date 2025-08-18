City Hostel Kiel: Die perfekte Unterkunft für preisbewusste Reisende in der Landeshauptstadt

Die zentrale Lage macht den Unterschied

Das City Hostel Kiel besticht durch seine hervorragende Lage direkt in der Kieler Innenstadt. Von hier aus erreichst du alle wichtigen Sehenswürdigkeiten, Geschäfte und Einrichtungen bequem zu Fuß. Die bekannte Kieler Einkaufsstraße und der beliebte Sophienhof mit seinen vielen Shops und bunten Läden liegen nur wenige Gehminuten entfernt in der Holstenstraße. Auch zum Supermarkt, zur Bank oder zum Friseur brauchst du nur einen kurzen Spaziergang.

Besonders praktisch ist die Nähe zur Kieler Universität, die du gemütlich in 10 bis 15 Minuten zu Fuß erreichen kannst. Durch die gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel erreichst du problemlos auch weiter entfernte Ziele in und um Kiel.

Vielfältige Zimmerauswahl für jeden Bedarf

Das City Hostel Kiel verfügt über insgesamt 22 Schlafplätze, die sich auf 9 kleine, freundlich und individuell gestaltete Zimmer verteilen. Die Zimmeraufteilung bietet für jeden Gast die passende Unterkunft:

Einzelzimmer für Alleinreisende

Zwei gemütliche Einzelzimmer stehen für Geschäftsreisende oder Individualreisende zur Verfügung. Bei Bedarf ist sogar eine Aufbettung möglich, falls du doch nicht alleine reisen möchtest.

Doppel- und Zweibettzimmer für Paare und Freunde

Für Paare gibt es ein Doppelzimmer mit einem komfortablen Bett in der Größe von 140x200 cm. Zusätzlich stehen vier Zweibettzimmer mit Etagenbetten zur Verfügung – ideal für Freunde oder Geschwister, die gemeinsam reisen.

Mehrbettzimmer für Gruppen

Das Mehrbettzimmer bietet Platz für bis zu 6 Personen und eignet sich perfekt für Familien, kleine Reisegruppen oder preisbewusste Backpacker. Die Betten in den Einzel-, Zweibett- und Mehrbettzimmern haben jeweils eine Größe von 90x200 cm.

Komfortable Ausstattung für angenehme Nächte

Trotz der günstigen Preise musst du im City Hostel Kiel nicht auf Komfort verzichten. Jedes Zimmer ist mit einem eigenen Bad inklusive Dusche ausgestattet – ein echter Luxus im Hostel-Bereich. Die Nutzung von Bettwäsche sowie Hand- und Duschtüchern ist selbstverständlich im Preis inbegriffen.

Alle Zimmer sind als Nichtraucherzimmer ausgewiesen und liegen zur ruhigen Hofseite. So kannst du nach einem erlebnisreichen Tag in Kiel ungestört schlafen. Der Ausblick auf den kleinen Hofgarten sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Für Raucher steht der Hofbereich als ausgewiesene Raucherzone zur Verfügung.

Moderne Annehmlichkeiten inklusive

Kostenloses WLAN ist in allen Zimmern verfügbar, damit du jederzeit mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben oder deine nächsten Ausflüge planen kannst. In jedem Zimmer findest du außerdem die Möglichkeit, dir kostenlos Tee und Kaffee zuzubereiten – perfekt für einen gemütlichen Start in den Tag oder eine kleine Pause zwischendurch.

Im Obergeschoss des Hostels befindet sich eine kleine Terrasse, die allen Gästen zur Verfügung steht. Hier kannst du ebenfalls kostenlos Kaffee und Tee zubereiten und die Aussicht genießen. Die Terrasse ist ein beliebter Treffpunkt, um andere Reisende kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen.

Flexibler Check-in ohne feste Rezeption

Das City Hostel Kiel arbeitet ohne eine feste Rezeption, was dir maximale Flexibilität bei deiner Anreise bietet. Die Gäste werden größtenteils persönlich in Empfang genommen, was für eine familiäre und herzliche Atmosphäre sorgt. Der reguläre Check-in ist ab 14.00 Uhr möglich, der Check-out erfolgt bis 11.00 Uhr.

Bei abweichenden Anreisezeiten werden die Zimmerschlüssel sicher hinterlegt, sodass ein bequemes Einchecken rund um die Uhr möglich ist. Individuelle Anreise- und Abreisezeiten können nach vorheriger Absprache gerne berücksichtigt werden. Diese Flexibilität ist besonders praktisch für Reisende, die spät abends ankommen oder früh morgens abreisen müssen.

Kulinarische Vielfalt direkt vor der Tür