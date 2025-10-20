Ostseeferienpark Seepferdchen – Dein Urlaubsparadies am Strand

Was ist der Ostseeferienpark Seepferdchen?

Der Ostseeferienpark Seepferdchen ist eine moderne Ferienanlage, die sich auf Familienurlaub und Erholung an der Ostsee spezialisiert hat. Die Anlage umfasst 78 Ferienappartements, die sich auf 27 Doppel- und Reihenhäuser verteilen. Alle Gebäude sind im typischen norddeutschen Landhausstil errichtet und fügen sich harmonisch in die natürliche Umgebung ein.

Du findest hier sechs verschiedene Wohnungsgrößen, die Platz für bis zu zehn Personen bieten. Damit eignet sich der Ferienpark sowohl für romantische Urlaube zu zweit als auch für große Familientreffen oder Gruppenreisen mit Freunden. Die Mindestmietdauer variiert saisonabhängig zwischen einem und sieben Tagen, sodass du sowohl spontane Kurztrips als auch längere Erholungsaufenthalte planen kannst.

Die einzigartige Lage zwischen Meer und Gespensterwald

Der Ostseeferienpark Seepferdchen liegt eingebettet in eine der reizvollsten Landschaften der mecklenburgischen Ostseeküste. Einerseits grenzt die Anlage an die steile Ostseeküste mit ihren langen Sandstränden, andererseits erstreckt sich der mystische Gespensterwald mit seiner urwüchsigen Natur.

Das Ostseebad Nienhagen selbst blickt auf eine lange Tradition als Erholungsort zurück. Bereits seit 1936 trägt es die Bezeichnung "Ostseebad" und erhielt 1985 die offizielle Urkunde als "staatlich anerkannter Erholungsort". Das frühere Fischer- und Bauerndorf hat sich seinen ursprünglichen Charme bewahrt und bietet dir eine authentische norddeutsche Atmosphäre.

Vielfältige Haustypen für jeden Bedarf

Die verschiedenen Haustypen im Ostseeferienpark Seepferdchen sind darauf ausgelegt, unterschiedlichste Urlaubswünsche zu erfüllen. Ob du einen Familienurlaub mit Kindern planst, einen Kurztrip mit Freunden unternehmen möchtest oder zu zweit die Ruhe der Ostsee genießen willst – hier findest du die passende Unterkunft.

Die Ferienappartements sind modern ausgestattet und bieten allen Komfort, den du für einen entspannten Aufenthalt benötigst. Jedes Haus verfügt über ausreichend Platz und ist so konzipiert, dass sich auch größere Gruppen mit bis zu zehn Personen wohlfühlen können.

Urlaub mit dem vierbeinigen Familienmitglied