Das StrandHotel Seeblick vor den Toren Kiels

Direkt an der Strandpromenade gelegen, erlauben die eleganten Hotelzimmer und das Restaurant mit seiner einladenden Terrasse einen grandiosen Blick über die Kieler Förde.



Für einen entspannten Aufenthalt stehen den Gästen ein moderner Saunabereich mit zwei Saunen, Ruheraum und der Möglichkeit zur Massage, wahlweise im Saunabereich, auf dem Zimmer oder am Strand zur Verfügung.



Die traumhafte Strandterrasse und die Sitzecke am offenen Kamin laden zum Verweilen ein. Das StrandHotel bietet in Kooperation mit dem Golf-Club Kitzeberg e. V. auch für Freunde des grünen Sports attraktive Angebote.