Die Natur erwacht: Frühlingsausflüge in Kiel und Umgebung

Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres bahnen sich ihren Weg durch die schnell am Himmel vorbeiziehenden Schäfchenwolken und wärmen die Gesichter der Besucher. Frühsommerliche Temperaturen locken Menschen von Nah und Fern an die Strände und auf die Promenaden der Urlaubsorte. Doch nicht nur die Urlaubsorte erwachen zum Leben – auch die Natur beendet ihren Winterschlaf. Die Vögel kehren aus dem Süden zurück und erfüllen die Luft mit ihrem fröhlichen Gezwitscher. In den Wäldern und auf den Feldern sind wieder vermehrt Rehe, Hasen und andere Wildtiere zu beobachten. Die Bäume und Sträucher treiben aus, die Wiesen und Felder ergrünen. Die ersten Frühlingsblumen wie Schneeglöckchen, Krokusse und Narzissen recken ihre Köpfe aus dem Boden und tauchen die Landschaft in ein Meer aus bunten Farben. Der Frühling ist die perfekte Zeit, um die erwachende Natur zu genießen und neue Energie zu tanken. Ob bei ausgedehnten Spaziergängen entlang der Strände oder Radtouren durch die blühende Landschaft – das Kieler Umland bietet unzählige Möglichkeiten, um sich zu erholen und zu entspannen. Auch Freizeit- und und Kulturveranstaltungen in und um die Landeshauptstadt bieten viele Möglichkeiten, die fröhliche Jahreszeit angemessen einzuläuten.

1. Rapsblüte in Schleswig-Holstein

Ende April bis Anfang Mai bricht in der Region rund um Schlei und Ostsee das "Gelbfieber" aus. Die idyllische Landschaft wird dann von prächtigen, leuchtend gelben Rapsfeldern durchzogen. Ein ganz besonderer Duft liegt in der Luft. Kenner nutzen diese Zeit für einen ersten Kurzurlaub an der Schlei. Eine Radtour mit dem Fahrrad oder eine Wanderung sind dann ein besonderes Erlebnis. Einfach der Nase nach durch die erblühende Natur radeln oder spazieren und die Rapsflächen genießen. Auch von einer Schiffstour über die Schlei oder bei einer nostalgischen Fahrt mit der Angelner Dampfeisenbahn lässt sich die gelbe Farbenpracht wunderbar erleben. Mehr Informationen zur Planung und zu den Aktivitäten findet ihr unter ostseefjordschlei.de. Aber auch in der Kieler Umgebung steht der Raps in voller Blüte. Wenn ihr bei einem kleinen Tagesausflug das prächtige Gelb erleben wollt, bietet sich eine Wanderung auf dem Fördewanderweg oder eine Radtour durch die Probstei an. So könnt ihr noch dazu die ersten warmen Sonnenstrahlen in vollen Zügen genießen.

2. Krokusblüte in Husum

Erlebt zum Frühlingsbeginn im März und April das lilafarbene Naturschauspiel im Husumer Schlosspark. Über vier Millionen wilde Krokusse der Art "Crocus neapolitanus" aus Südeuropa verwandeln den Park jedes Frühjahr seit Jahrhunderten in ein Blütenmeer. Es ist die größte Krokus-Population Nordeuropas. Das Wunder wird in Husum königlich gewürdigt: Beim jährlichen Krokusblütenfest mit verkaufsoffenem Sonntag krönt man die neue Krokusblütenmajestät. Geschichtsträchtige Legenden ranken sich um die Herkunft der Krokusse. Passend dazu gibt es lila Souvenirs. Eine Majestäten-Galerie, geführte Spaziergänge für Gruppen durch den Schlosspark und Krokus-Reiseangebote runden das Programm ab. Genaue Infos findet ihr auf der Husumer Tourismus-Website. Standort: Husumer Schlosspark

Website: husum-tourismus.de

3. Kiel blüht auf!: Verkaufsoffener Sonntag

Am letzten April-Wochenende verwandelt sich Kiel in ein buntes Blumenmeer. Die Frühlingsveranstaltung "Kiel blüht auf!" begrüßt den Frühling mit farbenfrohem Kunsthandwerk, thematisch passenden Produkten und einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Auf dem Holstenplatz erwartet die Besucherinnen und Besucher ein prächtiges Blumenmeer. Für Kinder gibt es Backaktionen und Mitmach-Angebote vom Sportverband Kiel e.V. Die Geschichtswerkstatt Barockoko bietet spannende Stadtführungen an. Workshops für Jung und Alt sowie ein breites gastronomisches Angebot runden das Programm ab. Auch in der Holtenauer Straße gibt es neben Bummeln und Shopping ein farbenfrohes Programm mit Tanz, Einrad-Fahren und Glitzertattoos. Am verkaufsoffenen Sonntag haben zudem viele Geschäfte in der Innenstadt, der Holtenauer Straße sowie Einkaufszentren und Möbelhäuser geöffnet. Dieses Jahr findet das Blumenevent am 27. April 2025 statt.

4. Holsteiner Frühlingsmarkt

Der Holsteiner Frühlingsmarkt auf Gut Steinwehr lädt zum Stöbern und Entdecken ein. Über 100 Aussteller präsentieren eine große Auswahl an Blumen, Pflanzen sowie Dekorativem für Haus und Garten. Auch Kulinarisches und Köstliches gibt es auf dem frühlingshaften Gartenmarkt zu entdecken. Die besondere Atmosphäre des Gutes Steinwehr macht den Besuch zu einem Erlebnis. Der Himbeerhof betreibt in langer Tradition Obstanbau aus Leidenschaft. Hier bekommt ihr handgemachte Torten und Kuchen mit frischem Beerenobst aus eigenem Anbau. Der Markt findet dieses Jahr am 10. und 11. Mai 2025 statt. Weitere Informationen findet ihr online auf der LandGeflüster-Website. Standort: Gut Steinwehr in Bovenau

Website: land-gefluester.de

5. Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Schmoel

Das Naturschutzgebiet Strandseelandschaft bei Schmoel entstand als Ausgleich für den Landschaftsverbrauch bei der Deichverstärkung an der Küste der Probstei. Ein 800 m langes Teilstück des alten Landesschutzdeiches wurde abgetragen, um niedrig gelegene Flächen dem Einfluss der Ostsee zu überlassen. So lässt sich hier der ehemalige Zustand der Ostseeküste erahnen. Binnen kurzer Zeit wurde das 50 ha große Gebiet von der Vogelwelt angenommen. Es kommen Reiher-, Löffel-, Knäk-, Krick-, Spieß-, Schnatter-, Brand- und Stockenten sowie Zwergtaucher und Graugänse vor. Auch Zugvögel wie Wasserläufer und Strandläufer nutzen das Gebiet. Die Frühlungszeit eignet sich ganz besonders, das Naturschutzgebiet zu erkunden. Die ersten Küken werden ausgebrütet und die lokale Flora und Fauna macht sich bereit für den Sommer. Die Frühlingsstimmung in der Natur ist sehr ansteckend! Standort: Strandseelandschaft bei Schmoel

Website: schleswig-holstein.nabu.de

6. Kieler Hafenrundfahrt

Auf einer Hafenrundfahrt mit dem Fördedampfer "Schilksee" könnt ihr Kiel vom Wasser aus kennenlernen. Der 27 Meter lange Dampfer bietet von Mai bis Oktober täglich drei zweistündige Touren für bis zu 250 Personen an. Vom Anleger am Kieler Hauptbahnhof aus geht es über die Förde, vorbei an Wahrzeichen wie den Kränen der ehemaligen Werft HDW und dem Seefischmarkt. Der Kapitän versorgt die Gäste mit spannenden Geschichten und Anekdoten zu Leuchttürmen, Häfen und Gebäuden entlang der Strecke. Nach einem Stopp in Laboe mit Blick auf das Marine-Ehrenmal fährt die "Schilksee" gemütlich zurück zum Ausgangspunkt und passiert dabei weitere Höhepunkte wie den kleinen Leuchtturm in Holtenau und die Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals. Das große Finale ist Kiel beliebte Flaniermeile, die Kiellinie. Standort: Bahnhofsbrücke Kiel

Website: sfk-kiel.de

7. Segelcamp-Eröffnung

Jedes Jahr im Mai startet das beliebte Segelcamp an der Kiellinie in die Segelsaison. Hier findet ihr maritime Aktivitäten, einen Stand Up Paddling-Verleih und Segelkurse für alle Altersklassen. Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren können in Optis oder Kuttern die Grundlagen des Segelns erlernen. Die Kieler Förde ist dafür das ideale Revier. Auch für Schulklassen und Gruppen werden Segeltörns angeboten, bei denen Teamgeist und Gruppendynamik im Fokus stehen. Erwachsene haben die Möglichkeit, beim Schnuppersegeln den Segelsport kennenzulernen oder mit erfahrenen Trainern in den Sonnenuntergang zu segeln. Familien und Freunde erleben gemeinsam die Faszination des Segelns. Firmen nutzen die Angebote für Teamevents fernab des Büroalltags. Specials wie Segel-Kindergeburtstage oder themenbezogene Kurse runden das Programm ab. Beim "Open Segelcamp" sind spontane Schnuppertouren ohne Voranmeldung für fast jedes Alter möglich. Für den Hunger danach gibt es bei Moby direkt neben dem Segelcamp leckere Fischbrötchen und Pommes. Standort: Segelcamp powered by Stadtwerke Kiel

Website: segelcamp-kiel.de

8. Frühling in der Probstei

Die Probstei bietet eine große Vielfalt an Aktivitäten und Ausflügen für die warmen Jahreszeiten. Die Region vereint maritime Abenteuer und wunderschöne Natur. Am Horizont sind regelmäßig große Schiffe zu sehen und in den Häfen liegen bunte Segelboote und traditionelle Fischerboote. Hunderte Kreuzfahrtschiffe können jedes Jahr vom Strand aus beobachtet werden. Die Probstei punktet mit Romantik und tollen Wassersportmöglichkeiten entlang der Küste. Das Binnenland lockt mit Ausflugszielen wie der Krokauer Mühle und dem Probsteier Museum. Ein Highlight ist der malerische Sonnenuntergang, den man am besten von den Strandbars in Stein aus genießt. Besonders schön aber sind die vielen Radtouren durch blühende Rapsfelder und grüne Geesthügel. Hier könnt ihr inmitten der grünenden Natur und der blühenden Rapsfeldern die Frühlingsluft genießen und euch dazu sportlich betätigen, um euch den Winterschlaf aus den Knochen zu arbeiten. Die Strecken findet ihr angenehm vorgeplant auf der Tourismus-Website der Probstei. Standort: Probstei an der Kieler Förde

Website: probstei-tourismus.de

