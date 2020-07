Husum – Nordsee pur

Die Hafenstadt Husum ist auch bekannt als "Metropole" an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Kaum eine Stadt in dieser Größen bietet ein vergleichbares Kultur- und Veranstaltungsprogramm sowie attraktive Shopping- und Freizeitmöglichkeiten.

Nicht weit von der Nordsee und dem Weltnaturerbe Wattenmeer entfernt bietet Husum viele Möglichkeiten: Baden, Wattwandern, Radfahren oder einfach nur Entspannen. Die Mischung aus Stadtleben, Natur und typisch nordfriesischer Tradition macht Husum zum ganz besonderen Ausflugsziel in Schleswig-Holstein.

Krokusblütenfest

Der Husumer Schlosspark verwandelt sich jedes Frühjahr in ein lilafarbenes Naturschauspiel mit über 4 Millionen Krokussen. Die größte Krokus-Population in Nord-Europa sorgt für eine einmalige Blütenpracht. Zur Krokusblüte rund um das Schloss vor Husum wird alljährlich die neue Husumer Krokusblütenmajestät gekrönt und das Krokusblütenfest mit verkaufsoffenem Shopping-Sonntag gefeiert.

Biikebrennen

Auf ihre Geschichte sind die Nordfriesen besonders stolz. Dazu gehört auch der jahrhundertalte Brauch des Biikebrennens. An der Küste Nordfrieslands werden jedes Jahr traditionell am 21. Februar große Holzhaufen angezündet, um die Geister des Winters zu vertreiben - die Biike. Eines der größten Feuer lodert am Husumer Nordseedeich auf. Zu diesem aufregenden Tag laden die Husumer jedes Jahr ihre Gäste ein.

Geheimtipp: Wer nichts verpassen will, reist schon am 20. Februar an und genießt das Husumer Erlebnisbad mit Sauna.