Steuerradübergabe im Segelcamp Kiel: Positive Bilanz zur 22. Saison

Sowohl Aust als auch Wanger sprachen sich zudem für ein festes Gebäude an der Kiellinie aus , damit das Segelcamp auch im Winter für Angebote zur Verfügung stehen kann und das aktuelle Camp-Zelt nicht jedes Jahr ab- und wieder aufgebaut werden muss. Außerdem hofft Wanger, dass bei der anstehenden Neugestaltung der Kiellinie der bei der Kieler Bevölkerung so beliebte Ort (2,6 Millionen Passanten wurden dieses Jahr am Segelcamp-Abschnitt der Kiellinie gezählt) nicht planerischen Aspekten zum Opfer fällt .

Nach dem letzten Schülersegeln des Jahres gaben die Kinder das symbolische Steuerrad an die offiziellen Vertreter der Stadt und der Sponsoren zurück und läuteten so das Saisonende ein. Stadtpräsidentin Bettina Aust hob den Kieler Slogan „Sailing City“ hervor als Versprechen für unvergessliche Erlebnisse auf dem Wasser und erinnerte sich an den lebendigen Sommer im Camp und auf der angrenzenden Reventlouwiese. Das Saisonende sei ein Moment, um Erfolge zu feiern und neue Pläne für das Camp zu schmieden.

Neben den Segelangeboten genossen Sportbegeisterte in der Saison 2024 auch Großveranstaltungen wie den 4. Lighthouse Swim, ein Freiwasser-Schwimmevent, und den KN Fördetriathlon. Der Well You Beachvolleyball-Firmencup war mit 32 Mannschaften schnell ausgebucht und diente als beliebte Plattform zum Netzwerken. Auch der Verleih von SUP-Boards, der mit Unterstützung der Abfall-Betriebe Kiel möglich war, ist eine sportliche Bereicherung für Erwachsene im Segelcamp.

Die nachhaltig geprägten Programmpunkte Kutter und Umwelt sowie Kutter und Teambuilding für Schulklassen und Gruppen wurden erfolgreich weitergeführt. Hier lernten die Teilnehmenden viel über die Herausforderungen des Klimawandels und konnten das schützenswerte Element "Meer" hautnah erleben. Der alljährliche Meeresschutztag am 8. Juni wurde rund um das Segelcamp mit einem großen Umweltfest gefeiert und ist ein weiterer wichtiger Teil für Kiel als Meeresschutzstadt.

Auch über den Segelsport und Lehrauftrag hinaus ist das Segelcamp längst eine feste Größe für Veranstaltungen in Kiel. Der 1. Beachclub Kiel lud erstmals freitags zum lockeren Volleyball-Training ein, während der KMTV mittwochs kostenfreies Früh-Yoga anbot. Rund 160 Schüler und Schülerinnen trugen beim Segelcamp ein Schachturnier aus und viele Firmen brachten ihre Mitarbeitenden zum Teambuilding aufs Wasser oder spendierten für deren Kinder einen Segelausflug.

Nach dem erfolgreichen The Ocean Race Fly-by in 2023 erhielt Kiel im Frühjahr 2024 den Zuschlag als Starthafen des The Ocean Race Europe'25. Seitdem laufen die Vorgespräche und Vorbereitungen für ein großes, unvergessliches Segelfest vom 06. bis 10. August 2025 an der Kiellinie, natürlich mit Einbindung des Segelcamps als Aushängeschild für Kiel.Sailing.City.

Die Landeshauptstadt Kiel präsentiert seit 2003 das Gemeinschaftsprojekt zusammen mit dem Veranstalter Kiel-Marketing GmbH, dem Titelsponsor Stadtwerke Kiel AG sowie der Unterstützung von mehr als 90 weiteren Partnern aus Wirtschaft und Vereinen. Das Segelcamp ermöglicht so jedes Jahr insbesondere Kindern und Jugendlichen auf soziale Weise Segeln zu lernen und prägt wichtige Werte wie Teamgeist, Kommunikation und Umweltverständnis.

Das ganze Angebot des Segelcamps gibt es online unter segelcamp-kiel.de.