Das Segelcamp Kiel: Ein maritimer Treffpunkt für Jung und Alt

Ahoi! Direkt an der Förde liegt das Segelcamp Kiel. Dieser beliebte Treffpunkt an der Kiellinie existiert bereits seit 2002 und hat sich zu einem festen Bestandteil der Landeshauptstadt entwickelt. Hier findet ihr Freizeitbeschäftigung rund um das Segeln von Schnupperkursen bis zum SUP-Verleih. Am 8. Mai 2025 heißt es "Leinen los!" für die neue Saison bis zur Steuerradübergabe im September.