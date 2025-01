Fördewanderweg: Die Kieler Förde zu Fuß entdecken

Los geht's in Kiel am Mönkeberger Strand. Dort locken der Juliusturm und der beschauliche Yachthafen. Von dort geht es weiter gen Norden über die Germaniakoppel und den Kitzeberg nach Heikendorf.

In Heikendorf erwarten dich der weitläufige Kurstrand und der charmante Fischereihafen mit seinen typischen Fischkuttern. Ein Abstecher zum U-Boot-Ehrenmal oberhalb des Strandes lohnt sich für einen weiten Blick über die Förde. Bei gutem Wetter kannst du vom Möltenorter Fördekiek die Stadtsilhouette von Kiel erkennen.

Nun führt der Weg weiter am baumbewachsenen Strandufer nach Laboe. Der Ort ist bekannt für seinen langen Sandstrand, die Seebrücke und das Marine-Ehrenmal mit dem begehbaren U-Boot. Flaniere entlang der belebten Strandpromenade und genieße die maritime Atmosphäre.

Auf dem letzten Abschnitt wanderst du vorbei an Stein, Wendtorf und Heidkate bis zum Schönberger Strand. Hier laden ausgedehnte Strände und Dünen zum Entspannen ein. Mit etwas Glück kannst du auf der Seebrücke in Schönberg einen traumhaften Sonnenuntergang erleben.

In Heidkate reihen sich bunte Strandkörbe aneinander – perfekt für eine gemütliche Rast. Vom Schönberger Strand bietet sich ein grandioser Blick auf die einlaufenden Kreuzfahrtschiffe am Horizont.

Eine Karte mit Zwischenstopps und weiteren Hinweisen für den Abschnitt bis Heikendorf findest du online unter kiel-sailing-city.de.

Sehenswertes entlang der Strecke

Der Fördewanderweg führt nicht nur durch abwechslungsreiche Natur, sondern auch an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei:

Schlendere in Heikendorf durch den alten Fischereihafen und erfahre im Fischereimuseum mehr zur Geschichte des traditionsreichen Gewerbes. Auch das innerorts gelegene Künstlermuseum ist einen Besuch wert.

und erfahre im mehr zur Geschichte des traditionsreichen Gewerbes. Auch das innerorts gelegene ist einen Besuch wert. Besuche in Laboe unbedingt das Marine-Ehrenmal mit dem weithin sichtbaren Turm und das begehbare U-Boot U-995. Außerdem lohnt sich ein Spaziergang auf der 200 Meter langen Seebrücke.

Entlang des Fördewanderwegs findest du eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur. Es gibt zahlreiche Restaurants und Cafés, die zum Einkehren einladen – von urigen Fischbuden bis hin zu Sterneküche.

Regelmäßig verkehren Fördefähren zwischen Kiel, Mönkeberg, Heikendorf und Laboe. So kannst du bequem zu deinem Ausgangsort zurückkehren oder Teilstrecken überspringen.

In den Orten entlang der Strecke stehen außerdem verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten zur Auswahl – von Pensionen über Hotels bis hin zu Ferienwohnungen. Camping-Fans finden ebenfalls geeignete Stellplätze.

Mögliche Sperrungen

Aufgepasst: In Heikendorf führt der Fördewanderweg direkt am Marine-Munitionsdepot Jägersberg vorbei. Bei Munitionstransporten kann es hier zu zeitweiligen Sperrungen kommen. Informiere dich zur Sicherheit vorab über Hinweistafeln direkt am Weg. Die Ausweichroute über Neuheikendorf und Brodersdorf bedeutet eine zusätzliche Strecke von 5 bis 6 Kilometer.

Der Fördewanderweg ist ein absolutes Highlight für Natur-, Strand- und Ostsee-Fans. Egal ob du die gesamte Strecke oder nur Teilabschnitte erkundest, der abwechslungsreiche Weg begeistert mit traumhaften Ausblicken, maritimem Flair und spannenden Sehenswürdigkeiten.