Schleswig-Holstein ist wie geschaffen für einen Kurzurlaub, das Land zwischen den Meeren kann mit etlichen Hundert Metern Küstenlinie aufwarten. Bevorzugen Sie eher geringe Wellen und sind mit Kindern unterwegs, sollten Sie sich für die Ostseeküste entscheiden. Wer lieber das wilde Wechselspiel der Gezeiten bestaunen möchte, ist an der Nordsee bestens aufgehoben.



Ein Kurzurlaub in Schleswig-Holstein entführt Sie in die Weite der norddeutschen Landschaften, auf abenteuerliche Inseln oder in sehenswerte Städte. Gönnen Sie sich die Auszeit, erkunden Sie die Lieblingsplätze zwischen Nord- und Ostsee und lernen Sie den eigentümlichen Reiz des hier noch gesprochenen Plattdeutsch kennen.



Bild: © Andreas Hermsdorf / pixelio.de