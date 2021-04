Hochseilgarten "High Spirits": Hier klettert der Puls!

Im "Land der Plattformen", nahe dem Stadtzentrum von Kiel, gibt es den ultimativen Adrenalinschub für Kurzentschlossene. Der Kieler Hochseilgarten "High Spirits" liegt direkt am beliebten Falckensteiner Strand in Kiel und bietet Höhenluft und Seebrise in einem. Genießt die einzigartige Lage direkt am Strand. Ihr könnt den großen "Pötten" ganz nah sein.