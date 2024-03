8 schöne Osterspaziergänge in Kiel und Umgebung

Neben dem typischen Ostereiersuchen und einem gemütlichen Osterbrunch darf ein schöner Osterspaziergang auf keinen Fall fehlen! In Kiel und Umgebung gibt es tolle Spots, an denen ihr mit eurer Familie und/oder Hund super spazieren gehen könnt: Ob direkt an der Kieler Förde, in einem Wald oder an einem See – Kiel und Umland versprechen eine tolle Natur, in der man sich während eines langen Osterspaziergangs entspannen und auf sich besinnen kann. Wo es sich definitiv lohnt, einen Osterspaziergang zu machen, zeigen wir hier. Westufer 1. Steilküste Stohl

Steilküste Stohl, © Kiel-Magazin

Die Steilküste Stohl ist der ideale Ort für einen schönen Spaziergang nach einem leckeren Osterbrunch. Die Feldwege direkt an der Steilküste ermöglichen einen atemberaubenenden Blick auf die Ostsee und ihr könnt darüber direkt nach Schwedeneck wandern. In Schwedeneck könnt ihr euch dann zur Erfrischung ein leckeres Kaltgetränk in einem der Restaurants und Cafés gönnen. Die Strecke dauert zu Fuß ca. 1 1⁄2 Stunden. Standort: Steilküste Stohl 2. Von Schilksee zum Leuchtturm Bülk

Hafen in Schilksee, © Kiel-Magazin

Mit Startpunkt am Schilkseer Hafen führt euch ein Spazierweg am Wasser entlang Richtung Strande. Dort könnt ihr in einem der kleinen Cafés und Fischbuden eine Verschnaufpause einlegen. Am Strand Strande könnt ihr direkt zum Leuchtturm Bülk gehen und die Aussicht genießen. Diese Route dauert ca. 1 1⁄2 Stunden. Standort: Schilksee Ostufer 3. Von Stein nach Kalifornien

Strand in Stein, © Kiel-Magazin

Am Ostufer gibt es viele schöne Strände und Strandwanderwege, die es zu erkunden lohnen. Das Beste ist: Die Sonne scheint noch bis in den Abend auf diese Seite des Ufers der Förde. Eine zu empfehlende Route startet von Stein und führt bis nach Heidkate. Dieser Weg dauer zu Fuß ca. 1 1/2 Stunden. Wer noch weiter gehen möchte, kann bis zu den Stränden, Kalfornien und Brasilien gehen. Hier führt ein Weg direkt an der Strandpromenade lang und man hat einen atemberaubenden Panoramablick auf Strand und Ostsee. Standort: Stein 4. Von Mönkeberg nach Heikendorf

Promenade Heikendorf, © Kiel-Magazin

Ein weitere Route für euren Spaziergang verläuft von Mönkeberg nach Heikendorf. Dieser Weg führt ebenfalls direkt an der Kieler Förde entlang und eignet sich ideal zum Beobachten von Schiffen und Seglern. Ihr kommt an tollen Restaurants und Cafés vorbei und könnt euch zwischendurch sicherlich mit einem Stück Kuchen für die körperliche Betätigung am Ostertag belohnen. Diese Route dauer ungefähr eine Stunde. Standort: Mönkeberg Andere Wege führen auch nach ... 5. Eiderwanderweg

Eiderwanderweg, © Kiel-Magazin

Der Eiderwanderweg erstreck sich zwischen Molfsee und Schulensee. Der Weg führt an Weiden, Maisfeldern und am Freilichtmuseum Molfsee vorbei. Ein Spaziergang entlang des Eiderwanderwegs ist perfekt, um an Ostern die Idylle der Natur zu genießen. Standort: Eiderwanderweg 6. Tannenberger Gehölz Ein Osterspaziergang beim Tiergehege Tannenberg lohnt sich definitiv. Mit ca. 40 Hektar ist das Tannenberger Tiergehege das größte in Kiel. Das Tiergehege ist von Wald und Fließgewässern umgebenen – man erlebt pure Natur. Hier erwarten euch verschiedene Arten von Wild und Ziegen, die teilweise sogar freilaufend sind! Durch das Tiergehege läuft der Schilkseer Wanderweg. Standort: Tannenberger Gehölz 7. An der Schwentine Die Schwentine entspringt am Bungsberg in Ostholstein und fließt quer durch Schleswig-Holstein – natürlich auch durch Kiel. Eine Wanderung entlang der Schwentine eignet sich ideal für einen Osterspaziergang. Den ganzen Fluss wird man nicht in einem gemütlichen Spaziergang schaffen, denn dieser ist 60 km lang. Aber es gibt viele tolle Teilabschnitte, die es definitiv zu entdecken gibt. Von der Alten Schwentinebrücke aus kann man sehr gut flussaufwärts wandern. Nach Überquerung des Flusses geht man den Weg am anderen Ufer einfach wieder zurück und hat so eine perfekte Runde gedreht. Standort: Alte Schwentinebrücke 8. Plöner See Es darf gerne ein Tagesausflug sein? Dann ist eine Fahrt nach Plön mit anschließendem Spaziergang um den Plöner See eine Idee. Die Plöner Seenplatte bietet tolle Wanderwege mit einzigartigem Seeblick. Durch das historische Plön mit Altstadt und Schlossgebiet oder doch entlang des Großen Plöner Sees – ein Besuch dorthin lohnt sich allemal. Standort: Plön Das könnt ihr noch an Ostern machen: Osterfeuer in Kiel und Umgebung

