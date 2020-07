Strande – breiter Sandstrand

Die herrliche Uferpromenade in Strande, mehr als fünf Kilometer lang, lädt zum Flanieren ein. Ausgangspunkt ist der malerische alte Fischerhafen mit seinen hölzernen Bootsstegen, den Fischerbooten und den zahlreichen schmucken Segelyachten.



Am Badestrand entlang führt der Weg zum bunten Treiben der Surfer in der Strander Bucht, durch einen kleinen Märchenwald direkt am Wasser, vorbei an den Salzwiesen bis hin zum Bülker Leuchtturm. Jeder Schritt ist ein neues "See-Erlebnis".

Bildquelle: © Annett Bockhoff / pixelio.de

Weitere Strände und Ostseebäder in Kiel und Umgebung