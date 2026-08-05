Zweiter Lighthouse Swim – Open Water Kiel

Wann? Samstag, 22. August 2026, ab ca. 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr Wo? Segelcamp an der Kiellinie Eintritt frei

Was erwartet euch am 22. August?

Am Samstag, 22. August 2026, findet in Kiel ein besonderes Schwimmevent statt. Lighthouse Swim begleitet euch dabei professionell mit Kajak oder SUP durchs Wasser. Ihr könnt euch voll auf euer Schwimmerlebnis konzentrieren, während erfahrene Begleiter für eure Sicherheit sorgen. Die Kieler Förde bietet dafür die perfekte Kulisse.

Warum braucht ihr Paddelbegleitung?

Freiwasserschwimmen birgt Risiken wie Strömungen, Schiffsverkehr und Unterkühlung. Mit professioneller Begleitung minimiert ihr diese Gefahren erheblich. Ihr werdet besser gesehen, habt eine Anlaufstelle für Pausen und könnt im Notfall schnell Hilfe erhalten. Besonders in belebten Gewässern wie der Kieler Förde ist dieser Service unverzichtbar.

Für wen eignet sich das Event?

Das Event richtet sich an Freiwasserschwimmer aller Erfahrungsstufen. Egal ob ihr bereits Wettkämpfe geschwommen seid oder zum ersten Mal im offenen Wasser unterwegs seid – die Paddelbegleitung passt sich euren Bedürfnissen an. Auch Gruppen sind herzlich willkommen und profitieren vom gemeinsamen Schwimmerlebnis.

Wie läuft die Begleitung ab?

Vor dem Start besprecht ihr Route, Tempo und Sicherheitsregeln mit dem Team. Während des Schwimmens hält die Begleitung konstanten Sichtkontakt zu euch. Bei Bedarf transportiert das Kajak Verpflegung, Wechselkleidung oder andere Ausrüstung. Die Begleitung kennt die Kieler Förde genau und wählt die sicherste Route aus.

Was macht Lighthouse Swim besonders?

Lighthouse Swim kombiniert Wassersporterfahrung mit Sicherheitsexpertise. Das Team kennt die Gewässer vor Kiel genau und ist für Notfälle geschult. Ihr erhaltet nicht nur Begleitung, sondern auch wertvolle Tipps für euer Freiwasserschwimmen. Die persönliche Betreuung und lokale Kenntnis machen den Unterschied.

Warum die Kieler Förde?

Die Kieler Förde bietet ideale Bedingungen für Freiwasserschwimmer. Das Gewässer ist abwechslungsreich und herausfordernd zugleich. Mit professioneller Begleitung wird auch der Schiffsverkehr kein Problem. Ihr erlebt maritimes Flair und sportliche Herausforderung in perfekter Kombination.

Wollt ihr mehr Events rund ums Wasser entdecken? Wir von kiel-magazin.de halten viele weitere Geheimtipps für euch bereit.

Weitere Informationen zum Lighthouse Swim gibt es unter lighthouse-swim.de.