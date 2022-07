Zweiter Lighthouse Swim – Open Water Kiel

Wann? Samstag, 30. Juli 2022, ab ca. 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr Wo? Schilksee und Reventlouwiese Eintritt frei

Nachdem bereits im April 2022 den Schwimmern bei der ersten Auflage des Lighthouse Swim – San Francisco "die Flucht von Alcatraz" gelungen ist, werden die Sportler auch in Kiel gemeinsam ein Zeichen für den Schutz der Meere setzen.

Hierfür reisen, wie bereits zur Premiere im Jahr 2021, erneut einige Teilnehmende aus dem kalifornischen San Francisco in die Landeshauptstadt Kiel.

Initiiert vom Verein The Bay Areas e.V. sowie Schimmer aus Kiel und San Francisco im Rahmen der Städtepartnerschaft, ist das Freiwasserschwimm-Event kein Wettkampf, sondern steht ganz unter dem Motto "Schwimmen für saubere Meere".

Nachdem der Lighthouse Swim Open Water Kiel am Vorabend durch Stadtrat Christian Zierau feierlich eröffnet wurde, geht es am Samstagmorgen für alle Aktiven auf der Hafenvorfläche beim Olympiazentrum Kiel-Schilksee zur Einschreibung und direkt am Strand beim Fähranleger an den Start: Geschwommen wird ab ca. 10.00 Uhr auf zwei Strecken: Der Beach-Track, für den sich bislang rund 90 Schwimmer angemeldet haben, führt auf 4 km von Schilksee entlang der Steilküste bis kurz vor den Friedrichsorter Leuchtturm an den Falkensteiner Strand.

Die Langstreckenschwimmer auf dem Fjord-Track schwimmen noch ein "wenig" länger und queren auf Höhe des Leuchtturms die Förde auf die Ostuferseite.

Hierfür wird die Fahrwasserrinne in einem bestimmten Zeitkorridor gesperrt, alle Athleten müssen ihre Startzeit so wählen, dass sie innerhalb dieser Zeit die Fahrwasserrinne durchschwimmen.

Danach darf niemand mehr die Fahrrinne durchqueren. Das hat bereits zur Premiere 2021 ganz hervorragend geklappt und niemand musste zurückbleiben. Auf Höhe des Marinearsenals geht es wieder zurück auf die Westuferseite.

Über 20 Teilnehmende stellen sich der 14 Kilometer langen Herausforderung, deren Ziel die Badestelle am Camp 24/7 ist.

Die Schwimmer werden zur Sicherheit stets von Paddlern begleitet, die Langstreckenschwimmer werden in einer 1:1-Betreuung auch mit Essen und Trinken versorgt.

Den Abschluss des sportlichen Teils bildet am Samstag gegen 17.30 Uhr die Finisher-Ehrung.

AUFRUF: Es werden noch Begleit-Paddler gesucht! Anmeldung ist noch bis zum 28. Juli 2022 unter: lighthouse-swim.de/anmeldung möglich.

Für das Publikum an Land bietet der Lighthouse Swim – Open Water Kiel neben dem Sportlichen auch ein vielfältiges Rahmenprogramm auf der Reventlouwiese neben dem Segelcamp. Das Schwimmen wird dort live übertragen und fachkundig von Sportexperte Bernd Lange moderiert und kommentiert.

Zum Thema "Meeresschutz" gibt es für Groß und Klein viel zu entdecken: An über 15 Info- und Mitmach-Ständen können sich die Besucher zu den Themen saubere Meere, Städtepartnerschaft und Freiwasserschwimmen informieren.

Dabei sind zum Beispiel Meeresschutzorganisationen wie Ocean Summit und die Smarte Kiel Region mit der Ocean Re-Creation Challenge, spannende Startups, Aktionen und Umweltbildung speziell für die kleinen Besucher sowie ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne.

In diesem Jahr ist außerdem der One Earth – One Ocean e.V. mit der SeeKuh vor Ort. Das Reinigungsschiff wird die Schwimmer auf der gesamten Distanz durch die Kieler Förde begleiten und als "Maritime Müllabfuhr" ein Clean-Up durchführen.

Für das leibliche Wohl der Besucher an der Kiellinie sorgen regionale Food Trucks. Der Eintritt zur Eventfläche und der Ausstellungs- und Mitmachfläche ist frei.

Anmeldungen und Infos unter: lighthouse-swim.de

Quelle: Kiel-Marketing