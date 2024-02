Buchungsstart für das Kieler Segelcamp Camp 24/7

Ab dem 14. Februar 2024 können Schulklassen und Gruppen über das Formular auf der Website segelcamp-kiel.de ihre Kurswünsche für die Zeit außerhalb der Sommerferien in Schleswig-Holstein äußern. Ab dem 13. März 2024 sind dann auch die Anmeldungen zu den Einzelbuchungen und Sommerferienkursen möglich.

Das Gemeinschaftsprojekt der Landeshauptstadt Kiel, vertreten durch Kiel-Marketing und die Stadtwerke Kiel AG, ist auch dieses Jahr wieder Ankerpunkt für alle großen und kleinen Segelfans. Warum nicht mal selbst die Kiellinie entlang segeln, anstatt anderen nur dabei zuzugucken?

Über ein auf der Website segelcamp-kiel.de bereitgestelltes Formular können alle Interessierten ihre Kurswünsche ab März 2023 einreichen. Mit Segelkursen für Kids, Sunset Sailing für Erwachsene oder Segelspecials für die ganze Familie ist für jeden etwas dabei. Die regulären Nachmittagstermine werden während der schleswig-holsteinischen Sommerferien um zusätzliche Zeiten am Vormittag ergänzt.

Von Knotenkunde und Segelführung bis hin zu Segelmanövern und kleinen Regatten – Die breitgefächerten Angebote ermöglichen Kindern und Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren an ihre bisherige Vorerfahrung anzuknüpfen oder erste Segelluft zu schnuppern. Entsprechend wird in Begleitung von erfahrenen Segeltrainer:innen gemeinsam in Teams auf Optimisten, O'pen SKIFF Booten, c55-Jollen oder Skippi Yachten 650 Cruiser in See gestochen.

Wer dabei gerne tiefer in die Meereswelt eintauchen möchte, ist im Segelspecial "Forschen und Entdecken" richtig aufgehoben. Ausgestattet mit dem nötigen Equipment, geht es vom Segelkutter aus dem Leben in der Förde auf die Spur. In weiteren Halb- und Ganztagestörns können als Familie oder als Piraten verkleidet die Kieler Strände und Häfen erobert werden. Aber nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene dürfen mal schnuppern: Mit Blick in Richtung Horizont wird dem Sonnenuntergang zu Feierabend entgegen gesegelt.

Seit 2003 präsentiert die Landeshauptstadt Kiel mit Unterstützung der Kieler Stadtwerke und einer Vielzahl an Partnern und Unterstützern das Segelprojekt Camp 24/7 und ermöglicht jedes Jahr insbesondere Kindern und Jugendlichen, auf soziale Weise und für kleines Geld Segeln zu lernen. Zudem werden wichtige Werte wie Teamgeist, Kommunikation und das Umweltverständnis geprägt. Veranstalter des Segelcamps ist die Kiel-Marketing GmbH.

Weitere Informationen zum Segelcamp und den Kursen erhalten Interessierte unter der Rufnummer 0431 - 901-2573. Mehr über die zahlreichen Aktivitäten in Kiel.Sailing.City sind im Internet auf der Seite www.kiel-sailing-city.de zusammengestellt.

Quelle: Kiel-Marketing e.V.