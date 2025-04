Segel-Bundesliga in Kiel: Spannende Regatten auf der Förde

In der 1. und 2. Segel-Bundesliga sowie im DSL-Pokal messen sich die talentiertesten Segler und Seglerinnen des Landes. Jeder teilnehmende Verein schickt seine besten Athleten ins Rennen, um in den verschiedenen Ligen zu punkten. Insgesamt 18 Clubs kämpfen in der 1. Bundesliga in sechs Regatten um den Sieg, ebenso viele Vereine segeln in der 2. Bundesliga um den Aufstieg. Im DSL-Pokal treten 24 Mannschaften in einer Qualifikationsrunde für die 2. Liga an.

Spektakuläre Rennen vor malerischer Kulisse