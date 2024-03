Osterfeuer 2024 in Kiel und Umgebung

Es ist wieder so weit: Die Tage werden wieder länger und vom 28. März (Gründonnerstag) bis zum 1. April 2024 (Ostermontag) dürfen wir wieder unser tolles Osterfest zelebrieren. Neben dem typischen Ostereiersuchen, einem leckeren Osterbrunch und einem langen Spaziergang mit der Familie, darf natürlich auch ein großartiges Osterfeuer nicht fehlen, um die Feiertage voll auszukosten. Wo und wann Veranstaltungen mit einem Osterfeuer stattfinden, erfahrt ihr hier.

Hier finden in Kiel und Umgebung Oster-Veranstaltungen mit Osterfeuer statt (ohne Gewähr):

30. März 2024:

Osterfeuer der freiwiliigen Feuerwehr Dänischenhagen : Auf der Wiese zwischen der Dänischen Schule und der DRK KiTA (Schwalbenweg 12, Dänischenhagen), Beginn: 18.00 Uhr, für Verpflegung ist gesorgt.

Osterfeuer der freiwiliigen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf : Die Veranstaltung findet zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr im Feuerwehrhaus Kiel-Suchsdorf (Nienbrügger Weg 43) statt. Vor Ort gibt es Grillwurst (auch vegetarisch), Stockbrot und kühle Getränke.

Gottesdienst mit Osterfeuer : Der Gottesdienst beginnt um 17:00 Uhr in der Arche-Noah-Kapelle (Rönner Weg 75) und im Anschluss wird auf der Schafkoppel zum Grillen und Osterfeuer eingeladen.

Osterfeuer des EPF in Bad Segeberg : Die Veranstaltung beginnt um 16.00 Uhr auf der Rennkoppel (Eutiner Straße, Bad Segeberg) und lädt zu tollen Kinderspielen und Osterüberraschungen ein.

Osterfeuer in Raisdorf/Schwentinental : Um 15.00 Uhr beginnt die Veranstaltung mit Stockbrotgrillen, kleinen Löschübungen und Waffelverkauf auf dem Dorfplatz. Anschließend wird um 18.00 Uhr das Osterfeuer entzündet.

Osterfeuer in Klausdorf: Das Osterfeuer wird gegen 17.00 Uhr vor dem Gerätehaus der Feuerwehr Klausdorf angezündet.

Schon gewusst?

Das Osterfest wird im Christentum der Auferstehung von Jesus Christus gewidmet. Dieser soll nach dem Neuen Testament drei Tage nach seiner Kreuzigung als Sohn Gottes wieder auferstanden sein. Mit Ostern beginnt die sogenannte "österliche Freudenzeit", die bis Pfingsten andauert.

Seit vielen Jahrhunderten wird das Osterfeuer in dieser Zeit angezündet. Es soll als Zeichen für die Wiederauferstehung Jesus Christus gelten. Als christlicher Brauch und als Symbol für das ewige Leben wird eine Osterkerze am Osterfeuer von einem Pfarrer oder Priester angezündet und dann in die Kirche getragen.