Freilichtmuseum Molfsee – Landesmuseum für Volkskunde feiert 60 Jahre Bestehen

60 Jahre Freilichtmuseum Molfsee - Ein Ort der Alltagskulturgeschichte feiert Jubiläum

Das Freilichtmuseum Molfsee, Landesmuseum für Volkskunde, ist ein zentraler Ort norddeutscher Alltagskulturgeschichte. Mit seinen mehr als 60 historischen Gebäuden auf rund 40 Hektar Gelände dokumentiert es das bäuerliche, handwerkliche und ländliche Leben der vergangenen Jahrhunderte. Am 19. Juni 2025 feiert das größte Freilichtmuseum Schleswig-Holsteins seinen 60. Geburtstag.

Detailreiche und originalgetreue Ausstellung

Die Bauernhäuser, Katen, Scheunen sowie die Werkstätten des dörflichen Handwerks sind mit Mobiliar, Hausrat und Arbeitsgeräten ausgestattet. Hinzu kommen drei Wind- und eine Wassermühle, eine historische Apotheke, eine dampfmaschinenbetriebene Meierei, zwei Armenhäuser sowie das Torhaus eines Adelsgutes. Landwirtschaftlich bewirtschaftete Freiflächen und Tierhaltung ergänzen die Ausstellung. Eine weitere Besonderheit ist der historische Jahrmarkt, der kostenfrei genutzt werden kann.

Die historischen Gebäude, die an ihren Originalstandorten ab- und im Freilichtgelände wieder aufgebaut wurden, sind entsprechend ihrer Herkunft in Bau-Gruppen zusammengefasst. Gebäudeensembles aus verschiedenen Regionen Schleswig-Holsteins verweisen auf regional unterschiedliche Ausprägungen von Architektur, Wohnkultur, Landwirtschaft und ländlichem Gewerbe. Diese zum Teil stark ausgeprägten kulturhistorischen Unterschiede sind eine Besonderheit des Landes zwischen Mitteleuropa und Skandinavien sowie zwischen Nord- und Ostsee.

Dauerausstellungen zu besonderen Themen

In einigen Gebäuden werden Dauerausstellungen zu besonderen Themen gezeigt. So geht es zum Beispiel in einem Haus von der Hallig Langeneß um das einzigartige "Leben am Wasser". In einer Armenkate wird die Integration von Flüchtlingen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg thematisiert.

Die Sammlung des Freilichtmuseums umfasst mehrere 10.000 Objekte, von denen ausgewählte Exponate in der Dauerausstellung sowie in Sonderausstellungen präsentiert werden. Der Bestand setzt sich zusammen aus dem Fundus des Freilichtmuseums Molfsee sowie aus dem Besitz des Volkskunde Museums Schleswig, mit dem sich das Freilichtmuseum 2013 zusammengeschlossen hat.

Neues Ausstellungsgebäude verbindet Vergangenheit und Gegenwart

Seit 2020 gibt es in Molfsee ein neues Ausstellungs- und Eingangsgebäude, das ganzjährig volkskundliche Dauer- und Sonderausstellungen zeigt. Hier verschmelzen die bedeutenden Sammlungen des Freilichtmuseums mit den historischen Sammlungen des ehemaligen Volkskunde Museums in Schleswig.

Die anspruchsvolle zeitgenössische Architektur des Neubaus nach den Entwürfen des Lübecker Architektenbüros "Petersen Pörksen Partner" verbindet sich mit den historischen Gebäuden des Freilichtmuseums. So gehen Vergangenheit und Gegenwart eine herausfordernde Verbindung ein. In Molfsee ist ein bedeutsamer Museumskomplex von großer überregionaler Strahlkraft entstanden.

Telefonische Führung zum Jubiläum

Anlässlich des 60. Geburtstags lädt "Bei Anruf Kultur" dazu ein, Einblicke in die bewegte Geschichte des Freilichtmuseums, in die spannende Gegenwart eines lebendigen Erinnerungsortes und die anstehenden Feierlichkeiten per Telefon zu erleben.

Eine Anmeldung für die Telefonführung "Staub und Konfetti - Das Freilichtmuseum wird 60!" am Mittwoch, den 13. August 2025 um 18.00 Uhr ist auf der Website des Vereins erforderlich. Das einstündige Angebot ist kostenfrei.

Während der Führung begleitet eine moderierende Person technisch, während die Kulturvermittlung live durch die Ausstellung führt. Für Fragen und Austausch werden die Leitungen zwischendurch geöffnet.

Der anstehende Geburtstag bietet zahlreiche weitere Veranstaltungen vor Ort, die sich nicht nur auf den einen Tag, sondern das gesamte restliche Jahr erstrecken. Auch für Menschen, die nicht anreisen können, wird das Jubiläum so erlebbar gemacht. Mit "Bei Anruf Kultur" wird kulturelle Teilhabe unabhängig von Mobilität, Wohnort oder Sehvermögen bundesweit zugänglich.



Weitere Informationen zum Freilichtmuseum Molfsee sind in unserem Video zu finden.