Tiergehege Uhlenkroog

Die gemütlichen Zotteltiere frieren Dank ihres warmen Fells auch im Winter nicht. Allerdings tragen sie in der kalten Jahreszeit ihr Fell in fleckenlosem Graubraun, zur Sommerszeit nimmt es eine rotbraune Farbe an.



Auf dem Gelände gibt es außerdem ein Damwildrudel. Nicht nur Kinder bestaunen gerne aus nächster Nähe die prachtvollen Schaufelgeweihe der männlichen Tiere.



