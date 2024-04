Vatertag in Kiel

Christi Himmelfahrt kennen wir auch unter einem anderen Namen: nämlich Vatertag. Mit Freundesgruppen durch die Straßen ziehen , Party machen und Alkohol fließen lassen . So kennen wir den Vatertag. Für viele junge Erwachsene ist das der ideale Tag, um mal richtig die Sau rauszulassen. Dabei könnten wir diesen Tag doch ideal nutzen, um unseren Papas mal wieder zu zeigen, wie lieb wir sie haben – zum Beispiel mit gemeinsamen Aktivitäten .

Um den kommerziellen Vatertag dabei nicht komplett aus dem Blick zu verlieren, ist vielleicht sogar ein Bierchen drin. Vielleicht habt ihr sogar so Glück mit dem Wetter, dass es sich lohnt, Badesachen einzupacken , um sich bei einer Pause im Wasser abzukühlen.

Im Mai haben wir eine gute Chance, dass uns das Wetter positiv in die Karten spielt. Wie wäre es mit einer Kanu-, Kajak,- oder Bootsfahrt auf dem Westensee oder entlang der Schwentine ? Dort gibt es tolle Kanu- und Kajakverleihe, die ihr ausprobieren solltet. Dazu könnt ihr euch ein zum Beispiel auch leckeres Lunch-Paket mitnehmen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ihr möchtet mit eurem Vater gerne am Vatertag gemeinsame Zeit verbringen, aber habt trotzdem Lust, etwas zu trinken? Dann ist eine Kneipen-Tour vielleicht eine tolle Möglichkeit. In Kiel gibt es coole Bars und Kneipen , die ihr ganz entspannt ausprobieren könnt. Wir haben bereits mehrere Artikel mit tollen Bars und Kneipen veröffentlicht , schaut dort gerne mal vorbei.

In einem Artikel haben wir tolle Radtouren in Kiel zusammengestellt. Schaut dort gerne mal vorbei und lasst euch für eure Vatertags-Fahrt inspirieren.

Bei gutem Wetter könnt ihr euch sogar überlegen, ob ihr euch Snacks zum Grillen mitnehmt. So könnt ihr eure Radtour mit einem tollen Grill-Nachmittag beenden und den Tag ausklingen lassen. Klingt das nicht super?

Eine Radtour entlang der Ostsee, durch den Wald oder zum See ist die ideale Gelegenheit, um sich am Vatertag sportlich zu betätigen und gemeinsame Zeit zu verbringen. Die Idylle der Natur des Kieler Umlands verspricht tolle Plätze, die ihr unbedingt auskundschaften solltet.

Denkt daran, vorher einmal dort anzurufen, um zu fragen, ob die Bahn geöffnet hat – es ist schließlich Feiertag. Wenn nicht, könnt ihr eurer Vorhaben natürlich an einem anderen Tag umsetzen.

Ihr wollt gegen euren Vater mal ein Rennen gewinnen ? Dann ist der Besuch einer Kartbahn Eco Kart Kiel genau das Richtige! Nervenkitzel und Adrenalin sorgt für ein unvergessliches Erlebnis . Bei Eco Kart in Kiel werden ihr sicherlich viel Spaß haben werdet.

Für alle Gin-Liebhaber sind Gin-Tastings eine tolle Gelegenheit, um einen entspannten Abend zu verbringen und dabei das Lieblingsgetränk zu genießen. Wenn du deinem Gin-liebenden Vater eine Freude machen möchtest, wäre das eine tolle Idee.

Auch wenn vermutlich am Vatertag selbst kein Gin-Tasting stattfindet, kannst du das an einem anderen Tag nachholen. Informiere dich am besten vorher, wann das nächste Tasting stattfindet und reserviere rechtzeitig, denn die Tastings sind sehr beliebt. Hier solltest du definitiv vorbeischauen:

Der Heimathafen

Website: derheimathafen.net

Website: derheimathafen.net Haveli Kiel

Website: haveli-kiel.net

Website: haveli-kiel.net Czernys Küstenbrauerei

Website: czernys-kuestenbrauerei.de

Website: czernys-kuestenbrauerei.de Moralist Kiel

Website: moralist-bar.de

Restaurant-Besuch

Mit einem klassischen Restaurant-Besuch kann man definitiv nichts falsch machen. Dein Vater liebt leckeren frischen Fisch oder ist ein riesiger Fan von asiatischem Essen? Dann schau doch gerne mal auf folgenden Artikeln vorbei. Dort gibt es eine große Auswahl an tollen Restaurants in Kiel und Umland, die bestimmt zu einer super Überraschung für dein Vater passen.