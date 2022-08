Burger essen in Kiel: 7 tolle Burgerläden der Fördestadt

Kein Wunder, dass da viele lieber kurzerhand zum Handy greifen, um den nächstbesten Lieferdienst anzurufen oder Restaurants in Kiel zu googeln. Hier findet ihr eine tolle Auswahl an Buger Restaurants:

Mit seinem offenen Konzept hat sich das Restaurant schnell in Kiel einen Namen gemacht und sich stetig vergrößert , sodass es mittlerweile auch John's Burger Box in der Esmarchstraße 58 und Food Trucks mit wechselnden Standorten gibt.

In der Burgerei, in der man sich wie in einem waschechten American Diner fühlt, werden alle Wünsche erfüllt, die man an einen Burger haben kann.

Die Burgerei hingegen ist in Kiel schon praktisch ein alter Hase. Seit 2011 , als der Burger-Hype in Kiel bereits in vollem Gange war, werden in dem schnuckeligen kleinen Imbiss fair und regional amerikanische Leckerbissen zubereitet.

Wenn es mal schnell gehen muss, dann seid ihr beim BurgerMe an der richtigen Adresse. In nicht mehr als 25 Minuten liefert der Imbiss am Dreiecksplatz deine Bestellung direkt an deine Tür.

Bei dem erfolgreichen Franchise-Unternehmen folgt alles einem einzigen Trend: Premium-Burger und Premium-Delivery. Ob im Menü oder einzeln, ob mit Fleisch oder ohne, bei Burgerme findet jeder seinen Lieblingsburger.

Hin und wieder lohnt es sich auch mal einen der Aktionsburger zu testen, da diese oft nur für kurze Zeit zur Verfügung stehen. Wer mal ein Trinkerlebnis der anderen Art will, wählt dazu einen der ShakeMe Milchshakes.

Standort: Dreiecksplatz 7

Website: burgerme.de

Burger ist nicht gleich Burger

Besonders in diesen Zeiten, in denen der neue Trend der Burger Restaurants zum Brotlosen Burger hingeht, fragt man sich ab wann das Servierte eigentlich kein Burger mehr ist.

Oder andersherum gefragt: Was braucht es, damit sich ein Burger Burger nennen darf? Genau genommen nicht viel, denn laut Lebensmittelschutzgesetz braucht es nur einen gewürzten Bratling aus Rinderhack, der dann wahlweise mit weiteren Zutaten in einem Brötchen serviert werden kann.

So gesehen darf beinahe alles als Burger verkauft werden, was ein Patty beiliegen hat – es lebe der Individualismus! Wir dürfen also weiterhin gespannt bleiben, was der nächste Fast-Food-Trend uns an Geschmackserlebnissen beschert.