Das Haveli in der Holtenauer Straße: Fine Dining der indischen Art

Der Untertitel "Fine Food" ist definitiv Programm im Haveli. In den gemütlichen Räumlichkeiten vereinen sich stilvolles Ambiente und exquisite indische Küche zu einem besonderen Erlebnis. Das Restaurant gliedert sich in zwei Bereiche: Im oberen Teil befindet sich der Restaurantbereich Haveli, während im Erdgeschoss die Cocktailbar Hundert zum Verweilen einlädt. Wer seinen vierbeinigen Freund mitbringen möchte, muss mit den Räumlichkeiten der Cocktailbar vorlieb nehmen: Hunde sind gern gesehen, aber nur im unteren Bereich erlaubt. Das bedeutet aber keinen Verlust an Ambiente. Schon beim Betreten spürt man die einladende Atmosphäre des Haveli, die ganz besonders in der Bar zum Tragen kommt. Kerzenlicht und warme Beleuchtung tauchen die Räume in ein sanftes Licht und schaffen eine behagliche Stimmung. Die Farbwelt ist von Orange- und Gelbtönen geprägt, die Wärme und Geborgenheit ausstrahlen. Geschmackvolle selbstgemalte Porträts bekannter Musikerinnen und Celebrities schmücken die Wände, gemütliche Sitzgelegenheiten laden zum Entspannen und Genießen ein. Dezente Musik rundet das Erlebnis ab.

Der einladende Villeneingang zum Haveli, © kiel-magazin.de

Das Servicepersonal im Haveli zeichnet sich durch Freundlichkeit, Herzlichkeit und Aufmerksamkeit aus. Man fühlt sich als Gast willkommen und bestens umsorgt. Die Bedienung arbeitet effizient, sodass die Speisen zügig serviert werden. Fragen zu den Gerichten oder Empfehlungen werden gerne und kompetent beantwortet. Die Küche des Haveli versteht es, die Vielfalt der indischen Gewürze gekonnt in Szene zu setzen. Jedes Gericht besticht durch eine harmonische Komposition, bei der alle Aromen intensiv zur Geltung kommen. Trotz der komplexen Gewürzmischungen ist jede Zutat klar erkennbar und trägt zum Gesamtgeschmackserlebnis bei. Fine Dining der indischen Art wird versprochen; dieses Versprechen wird mehr als nur gehalten. Anders als in vielen indischen Restaurants üblich, verzichtet das Haveli darauf, den Gästen die Wahl des Schärfegrads zu überlassen. Stattdessen sind die Gerichte so konzipiert, dass die Schärfe perfekt ausbalanciert ist. Ziel ist es, die Besucher:innen sanft an die pikanten Noten heranzuführen und sie zu ermutigen, sich auf das Geschmackserlebnis einzulassen. Die Schärfe ist kräftig, aber nicht überwältigend oder schmerzhaft. Die Speisekarte des Haveli bietet hauptsächlich moderne Variationen klassischer indischer Gerichte. Traditionelle Rezepte werden kreativ neu interpretiert und an den zeitgenössischen Geschmack angepasst. So bekommt man neben geschmortem Lamm auch ausgefallenere Gerichte wie Burrata in Pankopanade nach Delhi-Art. Daneben finden sich zudem traditionelle indische Speisen wie Butter Chicken im Angebot. Als Vorspeisen steht eine große Auswahl von Hummersuppe bis zur knusprigen Avocado zur Verfügung. Allein sechs verschiedene Varianten des beliebten indischen Naan (Brot) gibt es neben anderen Köstlichkeiten auf der Beilagenkarte. Den Genuss kann man schließlich mit einem der Desserts ausklingen lassen, zum Beispiel einer Kuchenauswahl oder einer Mangovariation. Vegetarier und Veganer finden ebenfalls eine Vielzahl an Optionen.

In der Bar Hundert im Souterrain des Haveli können Gäste aus einer erlesenen Auswahl an Weinen und hochwertigen Spirituosen wählen oder ihr Gericht genießen. An den Wochenenden lädt Barchef Alex außerdem zur Bar Night ein, bei der besondere Cocktailkreationen in entspannter Atmosphäre genossen werden können. Hinter dem Erfolg des Haveli steht ein engagiertes Team, das mit Leidenschaft bei der Sache ist. Gastgeber und Inhaber ist Amrinderbir Singh (Amin) Bhinder, der in einer Familie aufgewachsen ist, die seit über 25 Jahren leidenschaftlich Gastronomie in Kiel betreibt. Mit dem Haveli hat er sich 2019 seinen persönlichen Traum erfüllt, seine indischen Wurzeln kulinarisch nach Kiel zu bringen. Unterstützt wird Amin Bhinder von seinem Küchenchef Abhishek (Abby) Baloni, der für die kreativen Gerichte verantwortlich ist. Die Speisen bewegen sich im oberen Preissegment, was angesichts der hochwertigen Zutaten und der sorgfältigen Zubereitung gerechtfertigt ist. Für einen Besuch mit Hauptgericht, Beilage, Getränk und Dessert sollte man mit etwa 50,- Euro pro Person rechnen. Das Haveli ist eines der gastronomischen Highlights in Kiel, die man nicht verpassen sollte. In der eleganten Gründerzeitvilla werden Gaumenfreuden der Extraklasse geboten. Von den meisterhaft komponierten Gewürzmischungen über den aufmerksamen Service bis hin zur einzigartigen Atmosphäre stimmt hier alles zusammen und sorgt für einen besonderen Besuch. Wer gehobene indische Küche in einem außergewöhnlichen Ambiente sucht, ist hier an der richtigen Adresse.

Ortsinformationen Haveli Holtenauer Straße 100 24105 Kiel 0431/23945080 E-Mail Website Facebook Instagram

