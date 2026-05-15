95 Jahre Kleemannschulen in Kiel

Vom Alten Markt zu 6 Schwerpunkten

Gegründet im April 1931 von Gustav Kleemann am Alten Markt 14, startete alles als kleine kaufmännische Privatschule. Heute ist daraus ein moderner Bildungsstandort mit vielfältigen Ausbildungswegen geworden. Die Schulen bieten euch von der Berufsfachschule über die Fachoberschule bis zum Wirtschaftsgymnasium alles für eure berufliche Zukunft. 2025 kam ein besonderer Meilenstein hinzu: die erste Berufsschule in freier Trägerschaft für Einzel- und Großhandel in Schleswig-Holstein.

Schulleiter und Geschäftsführer Lutz Bentien überraschte die gesamte Schulgemeinschaft persönlich – mit Eis vom Eis-Café Petersen. Die Aktion war mehr als eine süße Geste: Sie stand für Gemeinschaft, Zusammenhalt und Freude am Miteinander. Genau diese Werte prägen die Kleemannschulen seit 95 Jahren. Schülerinnen, Schüler und Kollegium feierten gemeinsam diesen besonderen Tag.

Ein besonderer Meilenstein

95 Jahre Bildungsgeschichte zeigen: Gute Bildung hat Bestand, wenn sie nah an den Menschen bleibt. Die Kleemannschulen setzen auf Praxisnähe und individuelle Förderung. Als staatlich anerkannte Wirtschaftsschulen bereiten sie Jugendliche und junge Erwachsene gezielt auf den Arbeitsmarkt vor. Lutz Bentien bringt es auf den Punkt: "95 Jahre sind ein Beleg dafür, dass gute Bildung Bestand hat – wenn sie nah an den Menschen und nah an der Praxis bleibt."

Die Kleemannschulen bieten euch sechs verschiedene Schularten unter einem Dach. Ob ihr einen mittleren Schulabschluss anstrebt, die Fachhochschulreife erwerben oder das Abitur mit Wirtschaftsschwerpunkt machen wollt – hier findet ihr den passenden Weg. Die neue Berufsschule für Einzel- und Großhandel erweitert das Angebot um eine zukunftsorientierte Ausbildungsmöglichkeit. Alle Bildungswege sind praxisnah gestaltet und bereiten euch optimal auf eure Karriere vor.

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