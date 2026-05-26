Was bietet das neue Förderprogramm?

Die Ratsversammlung hat am 21. Mai die Neuauflage des Förderprogramms beschlossen. Ihr könnt als Eigentümer finanzielle Unterstützung für die Begrünung eurer Dächer und Fassaden erhalten. Das Umweltschutzamt koordiniert das Programm. Alle Details und Antragsunterlagen findet ihr online.

Begrünte Dächer und Fassaden sind wirksame Klimaanpassungsmaßnahmen. Sie halten Regenwasser zurück und reduzieren die Aufheizung von Gebäuden und Quartieren. Gleichzeitig stärken sie die Biodiversität und verbessern die Aufenthaltsqualität im Stadtgebiet. Die Maßnahmen machen die Folgen des Klimawandels im Alltag erlebbar.

Wie wird das Programm weiterentwickelt?

Am 12. Mai fand ein "Runder Tisch Fassadenbegrünung" statt. Vertreter aus Wohnungswirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung diskutierten über Chancen und Herausforderungen. Dabei wurden Hemmnisse bei Genehmigungs- und Förderprozessen thematisiert. Ideen für eine vereinfachte digitale Antragstellung wurden gesammelt und sollen zeitnah umgesetzt werden.

"Fassadenbegrünung ist weit mehr als ein gestalterisches Element", erklärt Alke Voß, Stadträtin für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität. Sie verbessert das Mikroklima und unterstützt ein klimaresilientes Regenwassermanagement. Auf dem Weg zur wassersensiblen Stadt braucht Kiel genau solche Lösungen. Die Maßnahmen steigern die Aufenthaltsqualität in den Quartieren spürbar.

Wer arbeitet an der Umsetzung?

Der Runde Tisch zeigte: Klimaanpassung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Stadtgesellschaft und Verwaltung müssen eng zusammenarbeiten. Neben fachlichen Vorträgen stand der Austausch über praktische Erfahrungen im Mittelpunkt. In weiteren Sitzungen sollen Schritte zur Entbürokratisierung vereinbart werden.

Das Förderprogramm ist Teil der Klimaanpassungsstrategie der Landeshauptstadt. Anfang 2025 wurde ein eigenes Referat Klimaanpassung eingerichtet. Das Ziel: Kiel soll klimaresilient, lebenswert und zukunftsfähig werden.

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