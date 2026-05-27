Warum kontrolliert Kiel jetzt verstärkt?

Die Stadt Kiel setzt auf gezielte Kontrollwochen, um die Einhaltung der Hundesteuerpflicht zu überprüfen. Der Kommunale Ordnungsdienst ist dabei stadtweit im Einsatz. Ziel ist eine gleichmäßige und vollständige Erhebung der Hundesteuer. Die Kontrollen stellen sicher, dass alle Hundehalter ihrer Anmeldepflicht nachkommen. Ohne gültige Hundesteuermarke darf kein Hund in der Öffentlichkeit unterwegs sein.

Die Mitarbeitenden des KOD sind sowohl in Uniform als auch in Zivilkleidung unterwegs. Alle führen einen gültigen Dienstausweis mit sich und können sich jederzeit ausweisen. Bei einer Kontrolle prüfen sie, ob euer Hund die Hundesteuermarke trägt. Die verstärkten Einsätze erfolgen oft wochenweise und decken verschiedene Stadtteile ab. Ihr könnt den Kontrolleuren also überall in Kiel begegnen.

Was passiert bei fehlender Marke?

Trägt euer Hund keine Hundesteuermarke, erfassen die Kontrolleure eure persönlichen Daten. Diese werden direkt an das Amt für Finanzwirtschaft weitergeleitet. Falls ihr nicht selbst der Halter seid, werden auch die Daten des eigentlichen Besitzers ermittelt. Das Fehlen der Marke deutet oft auf eine versäumte Anmeldung hin. Und das hat Folgen.

Verstöße gegen die Hundesteuersatzung sind Ordnungswidrigkeiten. Wer seinen Hund nicht anmeldet oder die Marke nicht mitführt, kann mit einem Bußgeld belangt werden. Die Mitwirkungspflicht gilt ausnahmslos für alle Hundehalterinnen und -halter in Kiel. Unwissenheit schützt nicht vor den Konsequenzen. Die Stadt nimmt die Durchsetzung ihrer Satzung ernst.

Wie meldet ihr euren Hund an?

Die Anmeldung eures Hundes ist unkompliziert online möglich. Ihr müsst euren Vierbeiner innerhalb von 14 Tagen beim Amt für Finanzwirtschaft registrieren. Ein Behördengang ist nicht erforderlich, alles läuft digital. Nach der Anmeldung erhaltet ihr die Hundesteuermarke als Nachweis. Auch Abmeldungen bei Umzug oder Abgabe des Hundes funktionieren auf diesem Weg.

Möchtet ihr noch mehr über das Leben mit Hund erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten viele weitere hilfreiche Tipps für euch bereit.