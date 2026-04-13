Die Qualifikationsrunde startete am 4. April 2026 in der Projensdorfer Sportsbar. Weiter geht es am 18. April beim TSV Schönberg. Am 2. Mai öffnet erneut die Projensdorfer Sportsbar seine Türen. Ein viertes Turnier findet im Mai in der Lille Brauerei statt – der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Jedes Turnier bietet euch die Möglichkeit, euch für das große Finale zu qualifizieren.

Eure Chance auf einen Bühnenplatz beim Finalevent sichert ihr euch bei den Qualifikationsturnieren. Das Startgeld beträgt 10 Euro pro Spieler und Turnier. Als Gewinner erhaltet ihr nicht nur einen garantierten Platz auf der Bühne, sondern auch kostenlosen Eintritt inklusive VIP-Platz beim Hauptevent am 14. Juni 2026.

Die Kieler Darts Open bieten euch drei Tage voller Spannung und Entertainment. Am Freitag startet das Event mit Jackpot Darts und einer Darts Party mit DJ. Der Samstag steht im Zeichen der Wettkämpfe: Herren Einzel, Damen Einzel und Triple Mix sorgen für hochklassigen Sport. Am Sonntag folgen das Steel Dart Turnier sowie eine exklusive Exhibition mit Darts Gala. Das MAX Nachttheater bietet Platz für 500 bis 800 Personen und schafft damit die perfekte Kulisse für dieses außergewöhnliche Event.

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Die Kieler Darts Open sind aus Leidenschaft und Zusammenhalt entstanden. Was 2023 als mutige Idee begann, hat sich zu einem festen Termin im norddeutschen Dartkalender entwickelt. Die KDO steht für echte Darts-Kultur und den Willen, den Sport in der Region zu etablieren.

Im ersten Jahr wagten die Organisatoren den Startschuss während der Kieler Woche 2023. Auf dem Gelände von Ballonshaping entstand in Partnerschaft mit Thomas Oedingen ein Event mit über 200 Besuchern. Als Special-Gast unterstützte niemand Geringeres als Florian Hempel, einer der besten deutschen Dartspieler, die Veranstaltung. Ein Kinderdartturnier, die Präsentation des Sports für alle Altersgruppen und starke mediale Aufmerksamkeit legten den Grundstein für die Erfolgsgeschichte.

Das zweite Jahr brachte Wachstum und Professionalisierung. Im Vereinsheim des TuS Holtenau kamen über 300 Besucher zusammen. Gäste aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Flensburg und Niedersachsen nahmen an Einzel- und Doppelturnieren teil. Mit Tombola und starkem Community-Gedanken wurde die KDO zum Treffpunkt der norddeutschen Dartfamilie.

Im dritten Jahr wurde das Event zum großen Sommerfest. Das Team von La Tavernetta sorgte mit italienischen Spezialitäten für kulinarische Highlights. 40 Kinder nahmen am Jugendturnier teil, 120 aktive Spieler und 20 Teams aus der gesamten Region kämpften um den Sieg. An 20 Dartautomaten wurde 12 Stunden durchgehend gespielt – ein echtes Gemeinschaftserlebnis mit rund 300 Besuchern.

Wer organisiert das Event?

Die Kieler Darts Organisation wird von der Sportsbar Kiel und dem MAX Nachttheater Kiel organisiert. Das Team steht für Professionalität und echte Darts-Kultur. Ihr Ziel ist klar: Die größte Darts-Veranstaltung Norddeutschlands etablieren, Nachwuchs fördern und die Community stärken. Sport und Entertainment werden hier auf einzigartige Weise verbunden.

Die KDO 2026 bietet euch die Chance, Teil von etwas Großem zu werden. Ob als Spieler oder Zuschauer – die Atmosphäre im MAX Nachttheater wird besonders sein. Hochklassiger Sport, Entertainment und echte Gemeinschaft machen dieses Event zu einem Muss für alle Darts-Begeisterten. Die Qualifikationsturniere starten bereits im April und bieten euch früh die Möglichkeit, euch einen Platz zu sichern.

Auf der Suche nach weiteren Events in Kiel? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele spannende Tipps für euch bereit.