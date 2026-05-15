Warum eine Flunkyball WM?

Die Flunkyball Weltmeisterschaft Elmshorn ist das weltgrößte Event dieser Art und findet traditionell am Vatertag statt. Auf dem Niel-Eppenhofer-Platz messen sich 64 Teams aus aller Welt im sportlichen Wettbewerb. Die Jubiläumsausgabe 2026 zog rund 3.000 Besucherinnen und Besucher an. Neben deutschen Mannschaften traten auch internationale Teams aus Italien und Norwegen an.

Der Flunkyballverein Elmshorn e.V. organisiert das Event mit viel Herzblut und Community-Geist. Seit der Gründung wurden bereits über 30.000 Euro für gemeinnützige Projekte gesammelt. Die Veranstaltung verbindet sportlichen Ehrgeiz mit sozialem Engagement und schafft eine einzigartige Atmosphäre.

Wie verlief die Jubiläumsausgabe 2026?

Die zehnte WM am 14. Mai 2026 war ein voller Erfolg und begeisterte mit friedlicher Stimmung und fairen Wettkämpfen. Insgesamt 61 Teams kämpften um den begehrten Titel, während etwa 20 weitere auf der Warteliste standen. Das Team "SG SPORTCLUB II" setzte sich im Finale gegen die Berliner "Südberliner Edelhopfen I" durch und wurde neuer Weltmeister.

Der Veranstaltungsort bot mit seiner erweiterten Fläche von rund 2.000 Quadratmetern deutlich mehr Platz als in den Vorjahren. Der Niel-Eppenhofer Platz wurde im Vorfeld planiert und schafft damit Potenzial für zukünftige Entwicklungen. Die Organisatoren setzten zunächst auf bewährte Strukturen, um die neuen Kapazitäten nachhaltig zu nutzen.

Welche Herausforderungen wurden gemeistert?

Trotz eines anhängigen Markenstreits konnte die WM unter gewohntem Namen stattfinden. Von ursprünglich vier Markenanträgen wurde eine bereits zurückgenommen – die Eintragung für "Veranstaltungen" löschte "GoMazing" selbst. Die drei verbleibenden Marken befinden sich weiterhin im Verfahren, wobei bisher nur bei einer Klassifikation Widerspruch eingelegt wurde.

"Für uns ist die gesamte Löschung sowie die Kampagne auf Betterplace ein riesiger Erfolg gewesen", erklärt Jonas Jensen, erster Vorsitzender des Vereins. Die Unterstützung aus der Community spielte dabei eine entscheidende Rolle. Der Verein dankt allen, die zum Erfolg beigetragen haben.

Die Erlöse der diesjährigen Weltmeisterschaft fließen an das "JUKZE" der Straßenpirat:innen. Mit den Spenden soll die Miete für zwölf Monate mitfinanziert werden. Zusätzlich sind notwendige Anschaffungen für den angeschlossenen Outdoor-Skatepark geplant.

Über die Jahre hat der Verein verschiedene Projekte unterstützt, darunter die Frauenberatung Elmshorn, eine Wildtierauffangstation und mobile Spielplätze. Die soziale Komponente steht gleichberechtigt neben dem sportlichen Wettkampf. Dieser Ansatz macht die Flunkyball WM zu einem Event mit echtem Mehrwert für die Region.

Warum ist die Community so wichtig?

"Rund 3.000 Menschen, eine schöne Atmosphäre, faire Spiele und eine friedliche Stimmung – genau dafür machen wir das", betont Jonas Jensen. Die Flunkyball WM zeigt, wie Gemeinschaft, Engagement und Spaß in Elmshorn zusammenkommen können. Das Event lebt von der Begeisterung der Teilnehmenden und Besucherinnen.

Die Veranstaltung verbindet Wettkampf mit Witz und Gemeinschaftssinn. Neben dem sportlichen Ehrgeiz steht das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Diese besondere Mischung macht die WM zu einem Treffpunkt für Menschen aus verschiedenen Ländern und Regionen.

Wie geht es weiter?

Der Verein blickt mit einem richtig guten Gefühl auf die Jubiläumsausgabe zurück. Die erweiterte Fläche des Niel-Eppenhofer Platzes bietet Raum für zukünftige Entwicklungen. Schritt für Schritt sollen die neuen Kapazitäten nachhaltig genutzt werden, um das Event weiterzuentwickeln.

Die hohe Nachfrage mit 20 Teams auf der Warteliste zeigt das anhaltende Interesse an der Flunkyball WM. Der Verein plant, das Event auch in Zukunft als besondere Mischung aus Sport, Spaß und sozialem Engagement fortzuführen. Die nächste Weltmeisterschaft wird sicher wieder zahlreiche Teams und Fans nach Elmshorn locken.

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