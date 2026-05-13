Wann? Donnerstag, 21. Mai 2026 von 15.00 bis 20.00 Uhr Wo? KulturForum in der Andreas-Gayk-Straße Eintritt: Frei

Was erwartet euch bei der Veranstaltung?

Das Referat für Migration des Amtes für Soziale Dienste hat ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Den Auftakt macht ein interaktives Gespräch mit Diversity-Managerin Suzanne Vogel-Vitzthum, das zum Mitdenken anregt. Danach bringt die Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e. V. ein besonderes Theaterstück auf die Bühne. Bekannte Märchenfiguren brechen aus ihren Rollen aus und erzählen ihre Geschichten neu – frisch, überraschend und mit Tiefgang.

Nach dem Theater übernehmen vier preisgekrönte Künstler das Mikrofon. Janne Petersen-Feddersen, Marv Mallow, Gülay Bayraktar und Janosch Lynden bringen starke Worte und persönliche Geschichten auf die Bühne. Poetry Slam verbindet Emotion, Humor und gesellschaftliche Themen – ein Höhepunkt des Abends. Die Künstler zeigen, wie Sprache verbindet und Vielfalt sichtbar macht.

Wie klingt der Abend aus?

Den musikalischen Abschluss gestaltet die Band Nativo mit interkultureller Musik, die Grenzen überschreitet. Verschiedene Klänge und Rhythmen verschmelzen zu einem Erlebnis, das die kulturelle Vielfalt Kiels hörbar macht. Die Band lädt zum Zuhören, Mitschwingen und gemeinsamen Feiern ein. Ein stimmungsvoller Ausklang für einen besonderen Tag.

Während der Veranstaltung laden Mitmachstände verschiedener Organisationen im Foyer zum Entdecken ein. Ihr könnt euch informieren, ausprobieren und mit Akteuren aus der Stadt vernetzen. Die Stände bieten praktische Einblicke in Projekte und Initiativen rund um Vielfalt und Zusammenhalt. Eine ideale Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und selbst aktiv zu werden.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des bundesweiten Aktionstags "Zusammenhalt in Vielfalt" zum UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt statt. Sie macht die bunte Vielfalt Kiels erlebbar und lädt zum Austausch ein. Von 15:00 bis 20:00 Uhr erwartet euch ein Programm, das neugierig macht und inspiriert. Ein Nachmittag und Abend, der zeigt: Kiel ist viel – und ihr seid Teil davon.

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