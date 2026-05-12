Was erwartet euch am Bootshafen?

Die Kieler Hopfentage vereinen Craft-Beer-Vielfalt mit Hafenatmosphäre. Über 100 verschiedene Biersorten von regionalen und internationalen Brauereien stehen zur Verkostung bereit. Food-Stände sorgen für kulinarische Abwechslung. Das Festival erstreckt sich über das Herrentags-Wochenende und bietet von hopfigen IPAs bis zu malzigen Stouts für jeden Geschmack etwas.

Das Event läuft vom 13. bis 17. Mai 2026 am Bootshafen Kiel. Mittwoch startet ihr von 16:00 bis 22:00 Uhr. Donnerstag bis Samstag öffnet das Gelände von 11:00 bis 22:00 Uhr. Am Sonntag könnt ihr von 11:00 bis 16:00 Uhr entspannt ausklingen.

Musik begleitet

DJ Stabile und DJ Hummel sorgen während der Festivalwoche für die richtige Stimmung. Am Samstag tritt zusätzlich eine Live-Band auf und bringt extra Energie. Die Musikmischung passt perfekt zur lockeren Atmosphäre zwischen Booten und Biergläsern.

Die Kombination aus maritimem Flair, Biervielfalt und entspannter Stimmung schafft ein tolles Erlebnis. Das familienfreundliche Festival spricht Craft-Beer-Kenner und Neugierige gleichermaßen an. Durch die flexiblen Öffnungszeiten könnt ihr spontan entscheiden, wann ihr vorbeischaut.

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