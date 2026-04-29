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Matthias Reim auf Jubiläumstour: 35 Jahre "VERDAMMT, ICH LIEB' DICH"

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Matthias Reim feiert 2026 ein besonderes Jubiläum: 35 Jahre "Verdammt, ich lieb' dich". Der Megahit und sein Debütalbum "REIM" legten 1990 das Fundament für eine einzigartige Karriere. Jetzt geht der Ausnahmekünstler auf große Jubiläumstournee – mit allen Songs des Kultalbums und den größten Hits aus über drei Jahrzehnten.

Zwei Männer sind auf einer Bühne. Einer spielt auf einer Gitarre der Andere hält ein Mikrofon in der Hand. Im Hintergrund befindet sich ein Drummer.
Pressefoto Matthias Reim, © Milan Schmalenbach
Avatarbild von Autor Melisa Blatter Melisa Blatter
Wann? Freitag, 2. Oktober 2026, um 20.00 Uhr
Wo? Merkur Ostseehalle
Eintritt: ab 60,40 Euro
Tickets: direkt hier bestellen*

Was erwartet euch bei der Tour?

Die Jubiläumstournee bringt alle 10 Songs des Debütalbums "REIM" auf die Bühne – in voller Länge und in der Original-Reihenfolge der Track-List. Ergänzt wird das Programm durch ein Best-of aus 35 Jahren Matthias Reim. Ihr erlebt Klassiker wie "Verdammt, ich lieb' dich", "Ich hab' geträumt von dir" und "Ganz egal" live. Ein Abend voller Erinnerungen, der eure ganz persönlichen Reim-Momente wieder lebendig werden lässt.

Warum ist dieses Album so besonders?

Das 1990 erschienene Album "REIM" ist ein echter Meilenstein der deutschen Musikgeschichte. Mit über 1,5 Millionen verkauften Exemplaren gehört es zu den erfolgreichsten Debütalben überhaupt. Die darauf enthaltenen Songs haben Legendenstatus erreicht und begeistern bis heute Millionen Menschen. Sie dürfen auf keiner Party fehlen und verbinden Generationen durch ihre zeitlose Energie.

Was macht seine Livekonzerte aus?

Wer Matthias Reim live erlebt, weiß: Hier geht es nicht um Nostalgie, sondern um pure Energie! Wo Reim auf der Bühne steht, wird gerockt, gelacht, geweint und gelebt. Seine Shows sind voller Leidenschaft und Emotionen, die das Publikum mitreißen. 2026 wird all das noch größer und intensiver – denn diesmal dreht sich alles um den Anfang seiner außergewöhnlichen Karriere.

Warum lohnt sich der Konzertbesuch?

Diese Jubiläumstournee ist ein einmaliges Fest, das es so nur einmal geben wird. Ihr erlebt 35 Jahre Leidenschaft, 35 Jahre Bühne und einen unvergleichlichen Sound, der Musikgeschichte geschrieben hat. Matthias Reim gehört bis heute zu den wichtigsten und populärsten Größen des deutschen Showbiz. Seine Musik verbindet Menschen und schafft Momente, die unvergessen bleiben.

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Quelle:  Konzert- und Veranstaltungsgesellschaft mbH Kiel

Ortsinformationen

MERKUR Ostseehalle
Europaplatz 1
24103 Kiel
0431/982100
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