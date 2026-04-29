Wann? Freitag, 2. Oktober 2026, um 20.00 Uhr Wo? Merkur Ostseehalle Eintritt: ab 60,40 Euro Tickets: direkt hier bestellen*

Was erwartet euch bei der Tour?

Die Jubiläumstournee bringt alle 10 Songs des Debütalbums "REIM" auf die Bühne – in voller Länge und in der Original-Reihenfolge der Track-List. Ergänzt wird das Programm durch ein Best-of aus 35 Jahren Matthias Reim. Ihr erlebt Klassiker wie "Verdammt, ich lieb' dich", "Ich hab' geträumt von dir" und "Ganz egal" live. Ein Abend voller Erinnerungen, der eure ganz persönlichen Reim-Momente wieder lebendig werden lässt.

Warum ist dieses Album so besonders?

Das 1990 erschienene Album "REIM" ist ein echter Meilenstein der deutschen Musikgeschichte. Mit über 1,5 Millionen verkauften Exemplaren gehört es zu den erfolgreichsten Debütalben überhaupt. Die darauf enthaltenen Songs haben Legendenstatus erreicht und begeistern bis heute Millionen Menschen. Sie dürfen auf keiner Party fehlen und verbinden Generationen durch ihre zeitlose Energie.

Was macht seine Livekonzerte aus?

Wer Matthias Reim live erlebt, weiß: Hier geht es nicht um Nostalgie, sondern um pure Energie! Wo Reim auf der Bühne steht, wird gerockt, gelacht, geweint und gelebt. Seine Shows sind voller Leidenschaft und Emotionen, die das Publikum mitreißen. 2026 wird all das noch größer und intensiver – denn diesmal dreht sich alles um den Anfang seiner außergewöhnlichen Karriere.

Warum lohnt sich der Konzertbesuch?

Diese Jubiläumstournee ist ein einmaliges Fest, das es so nur einmal geben wird. Ihr erlebt 35 Jahre Leidenschaft, 35 Jahre Bühne und einen unvergleichlichen Sound, der Musikgeschichte geschrieben hat. Matthias Reim gehört bis heute zu den wichtigsten und populärsten Größen des deutschen Showbiz. Seine Musik verbindet Menschen und schafft Momente, die unvergessen bleiben.

Lust auf weitere Events und Konzert-Highlights? Auf kiel-magazin.de findet ihr viele weitere spannende Veranstaltungstipps für euch.