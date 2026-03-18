Wann? 8. bis 12. Mai 2026 Wo? acht verschiedene Spielorte in Kiel Eintritt: Einzelticket ab 5,- Euro, Tagesticket ab 20,- Euro, Festivalpass ab 50,- Euro Tickets: Tickets gibt es online unter www.frequenz-kiel.de/tickets und www.eventim.de*. Was erwartet euch beim Festival? Das siebte Frequenz Festival präsentiert moderne Musikwelten mit visuellen Effekten an acht verschiedenen Spielorten in Kiel. Renommierte Ensembles treffen auf junge Talente aus ganz Europa. Ihr erlebt Konzerte, Installationen und genreübergreifende Formate, die Musik, Raum und Medien neu interpretieren. Wo finden die Veranstaltungen statt? Die Festival-Reise führt euch durch besondere Kieler Locations: Stadtgalerie Kiel

KulturForum

Muthesius Kunsthochschule (Galerieräume und Kesselhaus)

(Galerieräume und Kesselhaus) Glasfoyer

Hansa48

Theater Die Komödianten

Galerie Simone Menne Jeder Ort bietet eine eigene Atmosphäre für zeitgenössische Klangkunst. Die Vielfalt der Spielstätten macht das Festival zu einem besonderen Stadterlebnis. Wer tritt beim Festival auf?

Mariska de Groot, © Pieter Kers

Die Eröffnung am 8. Mai 2026 um 18.00 Uhr stellt junge Talente in den Mittelpunkt: ISMA-Preisträger und Kompositionsstudierende der MHL präsentieren neue Werke. Als Highlight erwartet euch die Deutschlandpremiere eines Werks von Stefan Prins. Der renommierte deutsche Künstler Alexander Schubert bringt sein Werk "Angel Death Traps" auf die Bühne. Welche internationalen Ensembles sind dabei? Das dänische Experimentalensemble NEKO3, ausgezeichnet mit dem Musikkritiker-Preis, gastiert im Theater Die Komödianten. Das Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble interpretiert Kompositionen führender polnischer Komponisten. Diese internationalen Acts zeigen die Vielfalt zeitgenössischer europäischer Musikszenen. Warum ist das Festival besonders? Das Frequenz Festival versteht sich als Plattform für Austausch und Begegnung. Attraktive Ticketmodelle und kostenfreie Angebote ermöglichen niederschwelligen Zugang. Kooperationen mit Klangrauschen Lübeck, dem Legiti Zentrum Hamburg, Klangpol Oldenburg Bremen und Heroines of Sound unterstreichen den überregionalen Anspruch. Das Festival denkt Kunst interaktiv und lädt zum Mitmachen ein. Ihr möchtet noch mehr kulturelle Highlights in Norddeutschland entdecken? Wir von kiel-magazin.de haben zahlreiche weitere Veranstaltungstipps für euch.

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