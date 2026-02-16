Norddeutscher Musiker Mattis Brodersen – Musik von Föhr
Von der Nordseeinsel Föhr auf die großen Bühnen: Mattis Brodersen verbindet moderne Singer-Songwriter-Klänge mit friesischer Tradition. Mit Gitarre, Loop-Station und seiner einzigartigen Stimme begeistert er als One-Man-Show sein Publikum – authentisch, humorvoll und voller Leidenschaft.
Was macht Mattis Brodersen besonders?
Mattis ist auf Föhr geboren und aufgewachsen. Die friesische Kultur und Sprache prägen seine Musik bis heute. Schon als Kind sang er durch die Straßen seiner Heimatinsel. Im Teenageralter begann er Gitarre zu spielen und entdeckte seine Liebe zur Bühne. Inspiriert von Ed Sheeran, Passenger und John Mayer, schreibt er eigene Songs auf Englisch und Friesisch.
Seine Leidenschaft führte ihn hinaus in die Welt. Mattis reiste nach Australien und Südostasien, wo er in die Live-Musik-Szene eintauchte. Dort entdeckte er das Live Looping, das heute fester Bestandteil seiner Performance ist. Mit Gitarre und Loop-Station kreiert er als Ein-Mann-Show einen vollen, mitreißenden Sound. Seine humorvolle Art und gute Stimmung machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.
Welche Erfolge hat er bereits gefeiert?
Seit 2023 ist Mattis Vollzeit-Musiker. Noch im selben Jahr nahm er bei The Voice Of Germany teil. Sein Debütalbum erschien 2024 und wurde bei GC Records neu veröffentlicht – mit mittlerweile über 140.000 Streams. 2017 gewann er bereits seinen ersten Songwettbewerb mit einem friesischen Text. Seine Musik erreicht Menschen weit über die Inselgrenzen hinaus.
Am 21. November 2025 erschien sein Album "Fering" – ein künstlerisches Statement für Heimat und Identität. Entstanden in Zusammenarbeit mit der Ferring Stiftung, die sich für den Erhalt der friesischen Kultur einsetzt. Die Songs erzählen von Küste, Weite und persönlichen Momenten – mal kraftvoll, mal leise. Mit diesem Album plant Mattis seine erste eigene Tour durch den Norden.
Mehr Infos zu Mattis Brodersen und seiner Musik findet ihr direkt auf mattisbrodersen.com.
Wie geht es musikalisch weiter?
Mattis hat am renommierten Popkurs Hamburg teilgenommen und wichtige Kontakte geknüpft. Im nächsten Jahr produziert er ein neues Album in den Hansastudios in Berlin. An seiner Seite: Richard Wester und Thilo Brandt (SDP). Das Album wird anschließend bei Meiselmusic veröffentlicht. Seine künstlerische Entwicklung nimmt weiter Fahrt auf.
Mattis ist regelmäßig im Norden unterwegs. Diese Termine stehen bereits fest:
- 28. März – Niebüll: Superding Festival im Schulzentrum (14.00 bis 24.00 Uhr)
- 17. Mai – Gottorf: Gottorfer Landmarkt
- 01.–11. Juni – Föhr: "Musik am Meer" an der Föhrer Promenade (täglich drei Auftritte)
- 25. Juni – Büsum: Konzert im Rahmen der Kurmusik
Warum lohnt sich ein Live-Konzert?
Live überzeugt Mattis mit spürbarer Leidenschaft und direkter Bühnenpräsenz. Seine warme Stimme und ehrlichen Texte nehmen euch vom ersten Ton an mit. Die Kombination aus moderner Musik und regionaler Verwurzelung schafft eine besondere Atmosphäre. Jedes Konzert wird zu einer Reise zwischen norddeutschen Klangfarben und persönlichen Geschichten.
