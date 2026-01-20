Wann? 6. bis 26. Februar 2026 Wo? Gerd’s Juke Joint Eintritt: ab 35,- Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen.

Was ist das Guitar Heroes Festival?

Das Festival gilt als Bluesrock-Highlight im Norden und findet in Joldelund statt. Im urigen "Gerd’s Juke Joint" erlebt ihr Künstler aus aller Welt, die Blues, Rock, Country und Folk auf höchstem Niveau präsentieren. Die familiäre Stimmung und die Mischung aus etablierten Acts und frischen Talenten machen das Event besonders.

An fünf Abenden sorgen größte Namen der Szene für musikalische Vielfalt. Von Anthony Gomes (CAN/USA) über The Boneshakers (USA), T.H. & The Boneshakerz (D), Stone Senate (USA), Kalle Reuter Trio (D), The Bros. Landreth (CAN), Begonia (CAN) bis zu Thorbjørn Risager & The Black Tornado (DK) und Maldito (N) ist alles geboten.

Das Line-up sieht dieses mal wie folgt aus:

6. Februar 2026: Anthony Gomes eröffnet das Festival mit seinem Bluesrock, den schon Legenden wie B.B. King und Eric Clapton lobten.

eröffnet das Festival mit seinem Bluesrock, den schon Legenden wie B.B. King und Eric Clapton lobten. 7. Februar 2026: The Boneshakers und T.H. & The Boneshakerz sorgen für Funk, Soul und Southern Blues aus den USA und Deutschland.

sorgen für Funk, Soul und Southern Blues aus den USA und Deutschland. 21. Februar 2026: Stone Senate und das Kalle Reuter Trio bringen Country-Rock und Blues der Extraklasse auf die Bühne.

bringen Country-Rock und Blues der Extraklasse auf die Bühne. 22. Februar 2026: The Bros. Landreth und Begonia begeistern mit Americana, Country und Blues aus Kanada.

begeistern mit Americana, Country und Blues aus Kanada. 26. Februar 2026: Thorbjørn Risager & The Black Tornado sowie Maldito schließen mit Roots-Rock und modernen Arrangements aus Skandinavien das Festival ab.

Gestandene Location seit vielen Jahren

"Gerd’s Juke Joint" ist eine urige Scheune mit Kultstatus, organisiert vom Biobäcker Gerd Lorenzen. Die Location bietet eine familiäre Atmosphäre, zieht Fans aus ganz Norddeutschland und Dänemark an und ist für ihre authentischen Konzerte und internationale Bands bekannt. Hier fühlt ihr euch wie unter Freunden und erlebt Musik hautnah.

Die Tickets kosten 35,- Euro im Vorverkauf (zzgl. Gebühren) und 40,- Euro an der Abendkasse. Für den Abschlusstermin mit den Skandinaviern steigt der Preis auf 40,- Euro bzw. 45,- Euro. Einlass ist immer ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn um 20.00 Uhr. So könnt ihr entspannt anreisen und den Abend genießen.

Was macht das Festival einzigartig?

Das Guitar Heroes Festival bietet eine Mischung aus altbekannten Stars und neuen Top-Acts. Ihr erlebt eine breite Auswahl von Bluesrock bis modernen Country-Rock und entdeckt auch Perlen, die es noch zu entdecken gilt. Die Vielseitigkeit und die Nähe zu den Künstlern schaffen ein Erlebnis, das ihr so nur in Joldelund findet.

Die Besucherinnen und Besucher der letzten Jahre schwärmen von:

Unvergesslichen Live-Momenten mit internationalen und lokalen Bands

mit internationalen und lokalen Bands Einer familiären und lockeren Atmosphäre

Einem vielfältigen musikalischen Angebot von elektrisch bis akustisch

von elektrisch bis akustisch Newcomern und Legenden auf einer Bühne

auf einer Bühne Echter Leidenschaft und handgemachter Musik

Euch erwartet ein Festival mit Herz und Seele, das sowohl eingefleischte Bluesrock-Fans als auch neugierige Musikliebhaber begeistert. Die besondere Location, die hochkarätigen Künstler und die authentische Stimmung machen jeden Abend einzigartig.

Was gibt es noch rund ums Festival?

Das Event zieht Besucherinnen und Besucher aus ganz Norddeutschland und Dänemark an. Neben den Konzerten könnt ihr euch mit anderen Fans austauschen und die Region entdecken. Der Veranstalter sorgt für eine reibungslosen Ablauf und ein rundum gelungenes Erlebnis.

Falls ihr weitere Tipps für Konzerte und Auftritte sucht: Schaut doch mal im kiel-magazin.de vorbei – dort findet ihr noch mehr spannende Tipps und Infos!