Wiedereröffnung des Kunstraums B

Wann? Dienstag, 4. November 2025 Wo? Kunstraum B in der Alten Mu Eintritt: frei

Textile Kunst mit politischer Botschaft

Die Ausstellung "they say it is love" rückt Textilkunst ins Zentrum und macht sichtbar, wie dreidimensionale Stoffe Geschichten erzählen. Ihr erlebt Arbeiten, die politische Botschaften transportieren und den Dialog zwischen Kulturen fördern. Besonders feministische Perspektiven und Nachhaltigkeit stehen im Fokus und zeigen, wie relevant textile Medien heute sind.

Künstlerinnen, Kollektive und Techniken

Ihr trefft auf Werke von renommierten Künstlerinnen und Kollektiven wie Human Touch, KONFEKT, Anne Reiter und weiteren. Sie nutzen Techniken wie Weben, Nähen, Sticken oder Mischformen und verleihen so jedem Werk eine eigene Dynamik. Die Edition von Lena Schmidt setzt dabei besondere Akzente und lädt euch zum Erkunden neuer künstlerischer Wege ein.

Rahmenprogramm und Mitmachangebote

Das begleitende Programm macht Kunst für euch direkt erlebbar. Von Performances zur Eröffnung über Workshops wie dem Lesezeichen- oder Mending-Workshop bis hin zu Führungen taucht ihr tief in die Welt der Textilkunst ein. Ihr könnt eigene kreative Ideen entwickeln und den Künstlerinnen und Künstlern begegnen.

Auch in den Wochen nach der Eröffnung wird es immer wieder kreative Workshops geben, regelmäßiges Nachschauen auf den Seiten des Kunstraums B lohnt sich.

Die Ausstellung wird durch das Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie die Stadt Kiel gefördert und stärkt so die regionale Kunstszene nachhaltig.

