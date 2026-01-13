Wann? Samstag, 14. Februar 2026 19.00 Uhr Wo? Paul-Gerhardt-Kirche Eintritt: Abendkasse: 8,- Euro Tickets: per Mail an schuemann@pgg-kiel.de

Was macht diesen Valentinstagsabend einzigartig?

Ihr erlebt einen Abend wie ein Rendezvous, an dem Musik und Poesie verschmelzen. Das multi-instrumentale Duo GÖRDA (Sophia Günst und Annelie Weißel) und Schauspieler Norbert Aust nehmen euch mit auf eine gefühlvolle Reise. Zwischen Lachen und Weinen, Zuhören und Mitsingen könnt ihr euch von der besonderen Atmosphäre berühren lassen.

Wer sorgt für die musikalische und poetische Stimmung?

Das Duo GÖRDA begeistert mit eigenen Songs und gefühlvollen Interpretationen bekannter Liebeslieder. Norbert Aust bringt mit Texten von Else Lasker-Schüler, Rainer Maria Rilke und Heinz Erhardt eine poetische Note ein. Zusammen entsteht ein feinfühliger Dialog zwischen Musik und Literatur, der das Publikum tief bewegt.

Warum lohnt sich ein Besuch besonders?

Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, sich berühren zu lassen. Dieser Abend bietet euch eine Auszeit vom Alltag, um gemeinsam zu lachen, zu träumen oder einfach nur zuzuhören. Ihr bekommt die Chance, Liebeslyrik und Musik hautnah zu erleben – ein Erlebnis, das noch lange nachklingt.

Wie läuft der Abend ab?

Start: 14. Februar 2026, 19 Uhr

14. Februar 2026, 19 Uhr Ort: Paul-Gerhardt-Kirche, Ivensring 9, 24149 Kiel

Paul-Gerhardt-Kirche, Ivensring 9, 24149 Kiel Eintritt: 8 Euro (Abendkasse)

8 Euro (Abendkasse) Programm: Musik, Poesie, Mitsingen, Zuhören

Ihr könnt euch auf bekannte und neue Lieder freuen und erlebt Gedichte, die zum Nachdenken und Mitfühlen einladen. Die besondere Mischung aus Musik, Poesie und Schauspiel sorgt für einen abwechslungsreichen Abend.

Was erwartet euch beim Programm?

Euch erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus komischen, tragischen und romantischen Texten. Von Heinz Erhardt bis Rilke reicht das literarische Spektrum, ergänzt durch musikalische Highlights von GÖRDA. Der Abend lädt euch ein, aktiv mitzusingen oder einfach nur zu genießen.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Kommt einfach vorbei – eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt kostet 8 Euro an der Abendkasse. Weitere Informationen bekommt ihr direkt bei der Paul-Gerhardt-Kirche unter 0431-260 99 842 oder per Mail an schuemann@pgg-kiel.de.

Warum ist dieses Event ein echtes Highlight zum Valentinstag?

Ein Abend wie dieser bringt Herz und Seele in Einklang. Ob als Paar, mit Freunden oder allein: Ihr findet hier Inspiration, Nähe und echte Emotionen. Die Kombination aus Live-Musik und Lesung macht den Valentinstag in Kiel zu etwas ganz Besonderem.

Neugierig auf weitere kulturelle Erlebnisse in Kiel? Bei uns Kiel Magazin findet ihr noch viele spannende Veranstaltungstipps und Inspirationen für euren nächsten Ausgeh-Abend.