Wann? Samstag, 28. März 2026, ab 19.00 Uhr Wo? Kieler Schloss Eintritt: ab 23,69 Euro

Was macht das Projektorchester SH besonders?

Seit über 15 Jahren kommen die Musikerinnen und Musiker des Projektorchesters SH in den Wintermonaten zusammen. Von September bis März proben sie gemeinsam unter der Leitung von Dirigent Thomas Keller, der das Orchester seit Beginn ehrenamtlich führt. Mit 70 Mitgliedern aus ganz Schleswig-Holstein ist das Orchester ein echtes Aushängeschild für die Region.

Welches Repertoire erwartet euch?

Das Projektorchester SH begeistert mit einer beeindruckenden musikalischen Vielfalt. Von Filmmusik über Operetten bis hin zu Musicals reicht das Programm. Auch Märsche, Polkas und klassische Werke gehören zum festen Repertoire. Besonders stolz ist das Orchester auf seine Originalkompositionen für große symphonische Bläserorchester. Beim Konzert im Kieler Schloss stehen Musical Highlights im Fokus – ein Programm voller Emotionen und Energie.

Warum lohnt sich der Besuch?

Das Projektorchester SH hat sich längst über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus einen Namen gemacht. Auf YouTube verzeichnet das Orchester über 8 Millionen Klicks und wird in 117 Ländern gehört. Damit macht es weltweit Werbung für das Bundesland. Das Konzert im frisch renovierten Kieler Schloss bietet euch die Chance, diese Erfolgsgeschichte live zu erleben. Die Atmosphäre der historischen Räume kombiniert mit kraftvoller Orchestermusik verspricht einen unvergesslichen Abend.

Wie finanziert sich das Orchester?

Das Projektorchester SH erhält keine öffentlichen Zuschüsse und ist vollständig auf die Einnahmen aus seinen Konzerten angewiesen. Pro Saison finden zwei Auftritte statt, deren Erlöse die Finanzierung des nächsten Projekts ermöglichen. Jede Eintrittskarte trägt dazu bei, dass auch in Zukunft hochwertige Konzerte realisiert werden können. Mit eurem Besuch unterstützt ihr nicht nur die ehrenamtliche Kulturarbeit, sondern auch den Erhalt eines einzigartigen Musikprojekts in Schleswig-Holstein.

Wann und wo findet das Konzert statt?

Markiert euch den 28. März 2026 im Kalender! Um 19 Uhr öffnet das Kieler Schloss seine Pforten für das erste Konzert nach der Renovierung. Die historische Kulisse bietet den perfekten Rahmen für die Musical Highlights des Projektorchesters SH. Nach langer Pause könnt ihr endlich wieder live dabei sein, wenn 70 Musikerinnen und Musiker gemeinsam auf der Bühne stehen. Ein Abend, der Tradition und musikalische Leidenschaft vereint.

