Howard Carpendale: Abschiedstournee-Konzert in der Wunderino Arena
Kultur Konzerte
Ein historische Kapitel endet: Howard Carpendale startet seine große Abschiedstournee 2026. Der Ausnahmekünstler lädt euch ein, ihn ein letztes Mal in dieser Form live zu erleben – vital, energiegeladen und in bester stimmlicher Verfassung.
|Wann?
|Freitag, 17. April 2026, 20.00 Uhr
|Wo?
|Wunderino Arena Kiel
|Tickets:
|Hier direkt buchen*
Was erwartet euch bei der Tour?
Howard Carpendale präsentiert sich so fit wie nie zuvor. Seine stimmliche Form begeistert Kritiker und Fans gleichermaßen. Die Tournee verspricht ein intensives Konzerterlebnis mit seinen größten Hits und persönlichen Highlights. Modern inszeniert mit beeindruckender Bühnenshow wird jedes Konzert zur musikalischen Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Popgeschichte.
Dies ist das letzte große Tourneekapitel in Carpendales Karriere. Der charismatische Sänger schließt damit einen Zyklus ab, der Generationen geprägt hat. "Diese Tour wird für mich ein ganz besonderer Abschnitt", erklärt er. Einzelne Auftritte wird es künftig noch geben, doch die Ära der großen Solotourneen endet hier. Für Fans ist dies die letzte Gelegenheit, den Künstler in diesem Format zu erleben.
Wann und wo könnt ihr dabei sein?
Die Abschiedstournee startet am 12. März 2026 und führt durch die größten Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Vorverkauf läuft bereits – die Nachfrage ist überwältigend. Tickets erhaltet ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Sichert euch rechtzeitig eure Plätze für dieses unvergessliche Konzerterlebnis.
Auf der Suche nach weiteren Live-Highlights? Wir von kiel-magazin.de halten euch über alle wichtigen Events auf dem Laufenden.
*Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält heise & dumrath medien gmbh & co. kg eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.