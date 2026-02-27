Wann? Freitag, 17. April 2026, 20.00 Uhr Wo? Wunderino Arena Kiel Tickets: Hier direkt buchen*

Was erwartet euch bei der Tour?

Howard Carpendale präsentiert sich so fit wie nie zuvor. Seine stimmliche Form begeistert Kritiker und Fans gleichermaßen. Die Tournee verspricht ein intensives Konzerterlebnis mit seinen größten Hits und persönlichen Highlights. Modern inszeniert mit beeindruckender Bühnenshow wird jedes Konzert zur musikalischen Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Popgeschichte.

Dies ist das letzte große Tourneekapitel in Carpendales Karriere. Der charismatische Sänger schließt damit einen Zyklus ab, der Generationen geprägt hat. "Diese Tour wird für mich ein ganz besonderer Abschnitt", erklärt er. Einzelne Auftritte wird es künftig noch geben, doch die Ära der großen Solotourneen endet hier. Für Fans ist dies die letzte Gelegenheit, den Künstler in diesem Format zu erleben.

Wann und wo könnt ihr dabei sein?

Die Abschiedstournee startet am 12. März 2026 und führt durch die größten Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Vorverkauf läuft bereits – die Nachfrage ist überwältigend. Tickets erhaltet ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Sichert euch rechtzeitig eure Plätze für dieses unvergessliche Konzerterlebnis.

Auf der Suche nach weiteren Live-Highlights? Wir von kiel-magazin.de halten euch über alle wichtigen Events auf dem Laufenden.