Was macht das Festival 2026 besonders?

Im Zentrum der 41. Ausgabe stehen Stockholm und die Akkordeonistin Ksenija Sidorova. Die schwedische Hauptstadt gilt als kulturelles Herz Skandinaviens – eine Stadt, in der sich barocke Tradition und globale Popkultur begegnen. Über 85 Konzerte spannen den Bogen von höfischer Eleganz bis zu ABBA und Roxette. Internationale Stars wie Yo-Yo Ma, Hilary Hahn und Daniel Barenboim gestalten das Programm mit. Das Festival gastiert in 120 Spielstätten, darunter historische Gutshöfe, Kirchen und das neue Konzertsaal am Kieler Schloss.

Wer ist die Porträtkünstlerin 2026?

Ksenija Sidorova hat dem Akkordeon einen Platz im klassischen Konzertsaal erkämpft. Die gebürtige Lettin, ausgezeichnet mit dem ECHO Klassik, begeistert mit technischer Brillanz und stilistischer Vielfalt. In 18 Konzerten zeigt sie die ganze Bandbreite ihres über 20 Kilogramm schweren Instruments – vom Soloabend bis zum Orchesterkonzert. Sie bringt ein neues Akkordeonkonzert von Fazıl Say zur Uraufführung und interpretiert Bachs Goldberg-Variationen. Gemeinsam mit Benjamin Appl, Avi Avital und dem Goldmund Quartett erfindet sie das Akkordeon immer wieder neu.

Welche Highlights bietet Stockholm?

Stockholm verbindet musikalische Geschichte mit pulsierender Gegenwart. Das Festival holt diese Vielfalt in den Norden: Das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, der Swedish Radio Choir und Stockholm Chamber Brass sind zu Gast. Nils Landgren feiert seinen 70. Geburtstag mit Jazz-Klassikern und sinfonischen Klängen. Die Band Roxette lässt mit Lena Philipsson die Hits der 90er-Jahre aufleben. Das Musical "Chess" von ABBA-Mitgliedern Benny Andersson und Björn Ulvaeus wird konzertant präsentiert – ein Höhepunkt für alle Musical-Fans.

Wie fördert das Festival Nachwuchs?

Seit 1987 bildet das Schleswig-Holstein Festival Orchestra junge Spitzenmusiker aus aller Welt aus. Unter dem Motto "Let's make music as friends" von Leonard Bernstein proben über 100 Talente im Nordkolleg Rendsburg. Sie spielen 17 Konzerte unter Dirigenten wie Andrew Manze und Katharina Wincor. In Masterclasses unterrichten The King's Singers, Midori und Frans Helmerson. Avi Avital leitet einen Mandolinen-Workshop, Nils Landgren einen Blechbläser-Workshop. Die Konzertreihe "Meisterschüler – Meister" bringt Cellistin Anastasia Kobekina mit jungen Talenten zusammen.

Was bietet das Festival für Familien?

Familienkonzerte führen die Kleinsten spielerisch an Musik heran. KiKA-Moderator Juri Tetzlaff und Dirigentin Holly Choe tauchen in Griegs "Peer Gynt Suite" ein. Das Ensemble mini.musik erweckt Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga zum Leben. Das Gedankenreiseorchester lässt Kinder mitbestimmen, welche Klänge erklingen. Zwei Kindermusikfeste auf Gut Wotersen bieten Konzerte, Mitmach-Aktionen und ein buntes Rahmenprogramm. Das Projekt "Singstars!" fördert zudem das Singen an vier Grundschulen.

Wie könnt ihr dabei sein?

Tickets gibt es ab sofort auf www.shmf.de, per E-Mail an bestellung@shmf.de oder per Post. Ab 13. März startet der telefonische Vorverkauf unter 0431-23 70 70.

Lust auf mehr Kulturerlebnisse im Norden? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden über alle Highlights der Region.