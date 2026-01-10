Kammermusik-Genuss: "Ständchen zu dritt“ in Kiel

Wann? Samstag, 28. Februar 2026, 20.00 Uhr Wo? Petruskirche Eintritt: ab 21,84 Euro Tickets: Hier direkt kaufen

Ein besonderes Kammerkonzert

Das Konzert "Ständchen zu dritt" vereint drei herausragende Komponisten in einem einzigartigen Programm. Ihr erlebt einen abwechslungsreichen Bogen von klassischer Sonorität bis zu modernen, folkloristischen Einflüssen. Stilistische Vielfalt und emotionale Tiefe machen den Abend zu einem musikalischen Erlebnis.

Auf dem Programm stehen das Streichtrio in G-Dur, op. 9 Nr. 1 von Beethoven, das Intermezzo von Kodály und die Serenade in C-Dur, op. 10 von Dohnányi. Ihr hört kraftvolle Melodien, feine Dialoge und tänzerische Leichtigkeit. Jedes Stück zeigt eine andere Facette der Kammermusik.

Wer steht auf der Bühne?

Das renommierte Ensemble SineQuaNon Berlin tritt in Trio-Besetzung auf. Mit dabei sind Sebestyén Stathatosz (Violine), János Fehérvári (Viola) und Pierluigi Ruggiero (Violoncello und musikalische Leitung). Ihr Zusammenspiel überzeugt durch technische Brillanz und spürbare Leidenschaft.

Das Ensemble ist regelmäßig mit renommierten Künstlern zu erleben und debütierte bereits im Konzerthaus Berlin mit dem Pianisten Cyprien Katsaris. Internationale Anerkennung erlangte es beim 4th International Chamber Music Festival "Cyprien Katsaris & Ensemble SineQuaNon“ in Thessaloniki.

Warum lohnt sich der Konzertbesuch?

Euch erwartet Kammermusik auf höchstem interpretatorischem Niveau. Fein abgestimmt, mitreißend und abwechslungsreich. Die Kombination aus klassischen Meisterwerken und leidenschaftlicher Darbietung sorgt für ein unvergessliches Musikerlebnis in besonderer Atmosphäre.

Ihr taucht ein in klangliche Raffinesse, entdeckt musikalische Dialoge und lasst euch von faszinierenden Kompositionen inspirieren. Das Konzert verbindet anspruchsvolle Kunst mit zugänglicher Präsentation.

Ihr taucht ein in klangliche Raffinesse, entdeckt musikalische Dialoge und lasst euch von faszinierenden Kompositionen inspirieren. Das Konzert verbindet anspruchsvolle Kunst mit zugänglicher Präsentation.