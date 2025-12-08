Wann? 27. Mai 2027 Wo? Wunderrino Arena Kiel Tickets? ab Mittwoch, 10. Dezember 2025, hier buchbar

Was macht die Arena-Tour 2027 so besonders?

Grönemeyers Arena-Tour 2027 ist ein echtes Highlight. Nach den schnell ausverkauften Unplugged-Shows bringt er seine Musik zurück in die riesigen Hallen. Mit voller Power und großer Band. Euch erwartet ein komplettes Live-Programm, das nicht nur Klassiker, sondern auch besondere Überraschungen bietet, die es nur vor Ort zu erleben gibt.

Ihr könnt Herbert Grönemeyer in den bekanntesten Arenen Deutschlands und Österreichs sehen. Die Tour startet am 27. Mai 2027 in der Kieler Wunderino-Arena und führt weiter nach:

München (29. Mai)

Hamburg (1. Juni)

Dortmund (4. Juni)

Köln (5. Juni)

Stuttgart (8. Juni)

Wien (10. Juni)

So habt ihr die Chance, einen der begehrtesten Live-Acts ganz in eurer Nähe zu erleben.

Welche Songs erwarten euch live?

Freut euch auf einen Mix aus legendären Hits wie "Bochum" und "Mensch" sowie neueren Stücken wie "Flieg" und "Sekundenglück". Grönemeyer und seine Band stehen für große Emotionen und unbändige Spielfreude – jeder Abend wird ein musikalisches Fest mit besonderen Momenten.

Der exklusive Pre-Sale startet bereits am 10. Dezember 2025 um 10.00 Uhr bei CTS Eventim online. Der reguläre Vorverkauf beginnt am 12. Dezember um 10.00 Uhr, sowohl online als auch an allen Vorverkaufsstellen und über die bundesweite Ticket-Hotline 01806–57 00 70. So könnt ihr euch schnell und bequem euren Platz sichern.

Warum lohnt sich das Live-Erlebnis?

Nichts ersetzt die Energie eines Arena-Konzerts. Ihr erlebt Grönemeyer und seine Band in Topform, spürt die Begeisterung der Menge und seid Teil eines einmaligen Abends. Gerade nach den intimen Unplugged-Shows verspricht die Tour 2027 ein gigantisches Live-Erlebnis, das Fans und Neulinge gleichermaßen begeistert.

Falls ihr mehr über kommende Konzerte erfahren wollt, schaut gerne bei uns vorbei – wir halten euch immer auf dem Laufenden!