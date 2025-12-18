Klangvolle Heimkehr ins Konzerthaus am Schloss

Nach langer Pause probt das Philharmonische Orchester Kiel endlich wieder im frisch renovierten Konzerthaus am Schloss. Die Rückkehr in die Heimspielstätte wurde mit großer Freude gefeiert. Die erste Probe in voller Besetzung zeigte: Der einzigartige Klang des Orchesters ist zurück. Das Publikum kann sich auf ein echtes Highlight freuen.

Der Saal überzeugt durch moderne Akustiksegel und eine neue Corian-Wandverkleidung. Diese Innovationen ermöglichen einen klareren, kraftvollen Klang auf der Bühne. Musikerinnen und Musiker hören sich nun besser untereinander, was das gemeinsame Spiel intensiviert. Das Publikum erlebt Konzerte in beeindruckender Klangqualität.

Wie profitieren Musiker und Publikum von der Technik?

Dank der multifunktionalen Bühnentechnik sind flexible Bespielungen möglich. Fahrbare Podien und die neue Untermaschinerie sorgen für optimale Bedingungen. Egal ob großes Orchester oder kleinere Ensembles auftreten. Technik und Raum schaffen beste Voraussetzungen für inspirierende Aufführungen und außergewöhnliche Konzertmomente.

Musikerin Sara Risch, die im Orchester an der Violine spielt, beschreibt das Gefühl als "nach Hause kommen". Die Musikerinnen und Musiker sind begeistert von der herzlichen Atmosphäre und dem beeindruckenden Klang. Verantwortliche wie Kulturdezernentin Renate Treutel und Konzerthausdirektor Tobias Scharfenberger bedanken sich bei allen Beteiligten und sehen den Saal als Premium-Spielstätte mit Strahlkraft für ganz Schleswig-Holstein.

Lange fehlte Kiel eine solche Veranstaltungsstätte. Die Kombination aus stilvoll restaurierter Architektur von 1963 und hochmoderner Technik macht das Konzerthaus am Schloss einzigartig. Der neue Saal wird viele Musikliebhaber und Talente nach Kiel locken und die Kulturszene nachhaltig beleben.

Wie wurde die Übergangszeit gemeistert?

Während der Sanierung bewies das Orchester große Flexibilität. Proben fanden im benachbarten Festsaal statt, Konzerte in der Wunderino Arena. Mit viel Engagement meisterten Musiker, Technik und Handwerk diese Herausforderungen. Das Publikum hielt dem Orchester in dieser Zeit die Treue und freut sich nun umso mehr auf den Neuanfang.

Nach dem Festakt am 10. Januar 2026 wird das 4. Philharmonische Konzert am 11. Januar 2026 das erste im neuen Saal sein. Dieses ist bereits ausverkauft, die Menschen können es scheinbar nicht erwarten, dass es wieder losgeht! Für weitere Konzerte sind noch Karten auf erhältlich. Die Vorfreude auf kommende Veranstaltungen ist riesig.