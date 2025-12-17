Was macht den Kieler Kulturpreis so besonders?

Der Kieler Kulturpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen der Stadt und wird seit 1952 alle zwei Jahre für hervorragende kulturelle Leistungen vergeben. Mit 10.000 Euro dotiert, würdigt er bedeutende Beiträge zur Kunst- und Kulturlandschaft. Ergänzt wird er durch den Förderpreis Kultur, der 4.000 Euro an junge Talente vergibt – 2026 bereits zum siebten Mal.

Wer sind die Preisträger 2026 und warum wurden sie ausgewählt?

Oswald Egger zählt zu den führenden Lyrikern im deutschsprachigen Raum. Seine Werke zeichnen sich durch eine einzigartige Verbindung von Sprache, Klang und Bewegung aus und setzen neue Maßstäbe. 2024 wurde er mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis geehrt. Seit 2011 prägt er zudem als Dozent an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel eine ganze Generation junger Kreativer und inspiriert zu einem innovativen Umgang mit Sprache.

Marie Gerbaulet, geboren 1994, ist eine vielfach ausgezeichnete Künstlerin und die erste Absolventin der Muthesius Kunsthochschule mit Bundespreis für Kunststudierende. Ihre aktuellen Ausstellungen in der Bundeskunsthalle Bonn und beim Gottfried-Brockmann-Preis in Kiel zeigen, wie sie mit ihren Werken die zeitgenössische Kunstlandschaft bereichert. Ihre Kunst öffnet Räume für Reflexion und Entdeckung.

Wie läuft die Preisverleihung ab und wer steht noch hinter der Auszeichnung?

Die Preisträger werden auf Vorschlag des Kultur- und Wissenschaftssenats von der Ratsversammlung der Stadt Kiel ausgewählt. Überreicht werden die Preise traditionell während der Kieler Woche in einer feierlichen Festsitzung. Mit Preisträgern wie Emil Nolde (1952) und Ellen Dorn (2024) steht der Preis für eine lange Tradition der Wertschätzung kultureller Vielfalt und Innovation.

