Was ist das Quartiersprojekt ALTE MU?

Das Projekt ALTE MU – Wohnen und Wirken ist ein kreatives Dorf mitten in Kiel. Mit seinen Werkstätten und Pavillonbauten bietet es Raum für unterschiedlichste Projekte. Ziel ist es, einen lebendigen Ort für Innovation, Zusammenarbeit und nachhaltiges Stadtleben zu schaffen.

Die Landeshauptstadt fördert die ALTE MU mit 1,5 Millionen Euro über drei Jahre. Dieser Investitionszuschuss ermöglicht die dringend benötigte Sanierung der Bestandsgebäude und sorgt für Planungssicherheit für alle Beteiligten. Das Signal: Kiel steht klar hinter dem kreativen Quartier.

Warum ist die Sanierung so wichtig?

Die Gebäude der ALTE MU stammen aus den 1950er Jahren und sind inzwischen stark sanierungsbedürftig. Zuletzt fielen die Heizung und Grundleitungen aus, es gab wiederholt Wassereinbrüche am Dach. Durch die Sanierung wird der Verfall gestoppt und der Weiterbetrieb des Kreativzentrums gesichert.

Die Förderung fließt vor allem in die Sanierung der Pavillonbauten und Werkstätten. Damit wird die Bausubstanz erhalten und ein sicheres Umfeld für kreative Projekte geschaffen. Zusätzlich wird der Zeitplan für das Gesamtprojekt gestrafft und die Komplexität verringert.

Neben dem städtischen Zuschuss kommen noch ein Impact Investment, Mittel der KfW sowie Eigenmittel hinzu. Insgesamt stehen so 2,8 Millionen Euro für die geplanten Maßnahmen zur Verfügung. Das ermöglicht eine umfassende und nachhaltige Sanierung.

Wer begleitet die Planung der Sanierung?