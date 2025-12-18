Weihnachtsbaum selbst schlagen – das ist ein echtes Winterabenteuer für Jung und Alt! In Kiel und Umgebung laden zahlreiche Höfe dazu ein, mit Säge und guter Laune in die Plantage zu starten, gemeinsam den perfekten Baum zu finden und direkt vor Ort zu fällen. Das Ganze ist immer ein Erlebnis: Ob als Familienausflug, mit Freunden oder romantisch zu zweit – ihr genießt frische Luft, festliche Hofatmosphäre und regionale Qualität, die ihr mit nach Hause nehmt. Viele Höfe bieten obendrein ein buntes Rahmenprogramm mit Glühwein, Lagerfeuer, Weihnachtsmarkt und regionalen Spezialitäten. Welche Höfe bieten euch das schönste Selberschlage-Erlebnis? Hier stellen wir euch die fünf besten Adressen ausführlich vor – mit allen Details zu Service, Stimmung und Besonderheiten. Viel Spaß beim Entdecken!

1. Gut Augustenhof

Auf Gut Augustenhof bei Osdorf erwartet euch das volle Weihnachtsprogramm. Ihr könnt eure Nordmanntanne frisch geschlagen mitnehmen oder selbst im großen Baumfeld sägen. Sägen werden gestellt, das Team hilft gern und auf Wunsch wird euer Baum angespitzt und eingenetzt. Highlight: Kostenlose Traktorfahrten zum Baumfeld an Adventswochenenden. Nach dem Erlebnis warten Glühwein, Weihnachtsmarkt und Hofladen mit regionalen Spezialitäten auf euch. Im Frühjahr gibt es zudem Spargel direkt vom Gutshof.

Vorteile: Große Auswahl, Familienfreundlichkeit, festliche Atmosphäre und alles aus einer Hand. Standort: Gut Augustenhof, 24251 Osdorf

2. Schleitanne

Schleitanne ist ein Familienbetrieb mit Herz. Ihr findet hier frisch geerntete Nordmanntannen von 1 bis 3 Metern (größere auf Anfrage) und könnt euren Baum selbst aussuchen und auch selber schlagen. Auf Wunsch gibt es das innovative Ständersystem oder ein Holzkreuz. Besonders praktisch: Lieferservice und Verpackung sowie Kartenzahlung möglich. Nach dem Baumkauf könnt ihr euch in der weihnachtlich dekorierten Scheune mit Punsch, Kakao, Bratwurst oder Waffeln stärken. Auch Weihnachtsfeiern werden individuell für euch organisiert.

Vorteile: Umfangreicher Service, persönliche Beratung, gemütliches Hofambiente. Standort: Damm 10, 24357 Güby

3. Hof Ansgarius

Tannenbaum, © pixabay.com / LloydTheVoid

Hof Ansgarius verbindet Forstwirtschaft mit Erlebnis. Am 3. Adventswochenende (und für Gruppen auf Anfrage) könnt ihr Nordmann-, Nobilis- und andere Tannen selbst schlagen. Das Easy-Fix-System sorgt für ein kinderleichtes Aufstellen zu Hause. Zusätzlich erwarten euch Bindegrün, Brennholz, Kunsthandwerk, ein Hofladen und ein liebevolles Hofcafé. Wer mag, genießt Spaziergänge in den gepflegten Forstkulturen oder nimmt an Workshops teil.

Vorteile: Vielfältiges Angebot, naturnahe Umgebung, zahlreiche Extras für Familien und Gruppen. Standort: Am Wallberg 2, 24616 Willenscharen

4. Gut Kühren

Gut Kühren bietet frisch geschlagene Nordmanntannen direkt ab Hof oder zum Selberschlagen. Der traditionsreiche Familienbetrieb legt Wert auf persönliche Beratung, individuelle Wünsche und regionale Frische. Auch große Bäume für besondere Anlässe sind erhältlich. Händler und Wiederverkäufer werden ebenfalls betreut.

Vorteile: Klassische Hoftradition, flexible Angebote, individuelle Betreuung und stets beste Qualität. Standort: Gut 3, 24211 Kühren

5. Reese Weihnachtsbäume

Weihnachtsbaum, © pixabay.com / Mateusz

Reese Weihnachtsbäume ist Experte für Nordmanntannen in Grevenkrug bei Kiel. Ihr könnt euren Lieblingsbaum selbst schneiden, bekommt Tipps und Unterstützung vom freundlichen Team und genießt eine entspannte, familiäre Atmosphäre. Je nach Standort gibt es saisonale Aktionen und Events – ideal für alle, die unkomplizierten Service und echte Frische schätzen.

Vorteile: Nordmanntannen-Spezialist, verschiedene Standorte, einfache Abwicklung und Event-Charakter. Standort: Dorfstraße 5, 24241 Grevenkrug

Wie läuft der Weihnachtsbaumausflug ab? Ihr sucht euren Baum direkt im Bestand aus und schneidet ihn selbst – Werkzeug und Hilfe gibt’s vor Ort. Viele Höfe bieten Traktorfahrten, Einnetzen, Verpackung und kleine Märkte mit regionalen Produkten. Für Kinder gibt es oft Extra-Aktionen und warme Getränke. Welche Vorteile bietet euch das Selberschlagen? Maximale Frische und langlebige Bäume

und langlebige Bäume Regionaler Einkauf direkt beim Erzeuger

direkt beim Erzeuger Unvergessliches Familienerlebnis

Umfangreiche Services wie Lieferung, Verpackung, Hofladen, Weihnachtsmarkt Worauf solltet ihr achten? Informiert euch vorher über Öffnungszeiten, spezielle Aktionstage und Extraservices wie Lieferung, Kartenzahlung oder Events. Größere Bäume und spezielle Wünsche am besten vorher anmelden. Ob traditionell oder mit Eventcharakter – auf diesen Höfen findet ihr mit Sicherheit euren perfekten Weihnachtsbaum. Noch mehr Inspiration und regionale Tipps findet ihr auf kiel-magazin.de!

Ortsinformationen Gut Augustenhof Gut Augustenhof 24251 Osdorf 0170/7370034 E-Mail Website Facebook Instagram

Weitere Ortsinformationen Schleitanne Damm 10 24357 Güby 01573/7245289 E-Mail Website Instagram

Hof Ansgarius Am Wallberg 2 24616 Willenscharen 04324/1070 E-Mail Website Instagram

Gut Kühren Gut 3 24211 Kühren 0162/2044424 E-Mail Website Instagram