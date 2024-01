25. Internationales Kieler Blues Festival

Wann? Freitag, 23. Februar 2024, Einlass 19.00, Beginn 20.00 Uhr Wo? Räucherei in Kiel Eintritt: ab 41,25 Euro Tickets: Hier direkt Tickets bestellen* oder bei allen bekannten Vorverkaufstellen

Das Kieler Blues Festival feiert 2024 sein 25jähriges Jubiläum und trumpft erneut mit einem tollen Programm auf. Am Freitag, 23. Februar 2024, werden die belgischen Überflieger The Blues Bones, die Big Joe Stolle Bluesband und das deutsche R&B Urgestein die Charly Schreckschuss Band die Bühne in der "Räucherei" zum Wanken bringen.

The Blue Bones

Die Blues-Rock-Band hat seit ihrer Gründung im Jahr 2011 in der internationalen Musikszene ordentlich für Furore gesorgt. Mit ihrem Sound, der im Blues verwurzelt ist, aber auch Elemente von Rock, Soul und Funk enthält, hat die Band eine treue Fangemeinde aufgebaut und für ihre kraftvollen, elektrisierenden Live-Auftritte und die qualitativ hochwertigen sieben Alben viel Lob von der Kritik erhalten.

Ihr jüngstes Album "Unchained", das im April 2023 veröffentlicht wurde, begeisterte selbst im Heimatland des Blues Fans und Fachleute. So schrieb das US "Blues Blast Magazine": "Was dem Hörer bleibt, ist eine geile Blues-Rock-CD mit Blues und R&B vom Feinsten". Die beiden größten britischen Blues-Magazine urteilen dazu: "Dieses Album ist durch und durch Klasse pur". (Blues Matters) und "Ich habe keinen Lieblingssong, sie sind alle großartig" (Blues in Britain).

Die Blues Bones haben eine starke Erfolgsbilanz, wenn es um Charts geht: Drei Mal in Folge schon konnten sie mit ihren Alben die Nr.1 in den Britischen Blues Charts erklimmen (2018, 2020, 2023). Insgesamt haben sich The Blues Bones als eine der aufregendsten und innovativsten Blues-Rock-Bands auf der internationalen Bühne etabliert und zählen unbestritten zu den erfolgreichsten Bands des europäischen Kontinents, was sie in über 500 Shows bewiesen haben.

Charly Schreckschuss Band

Charly sagt Tschüss, so das Motto der Abschiedstour der Schreckschuss Band nach über 50 Jahren! Mehrfach erhielten die Norddeutschen Musiker den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und weitere Auszeichnungen. Sie gehören zu den dienstältesten Bluesbands in Deutschland, produzierten Platten mit Fito DeLa Parra von der Woodstock-Legend Canned Heat und kommen mit einer ihrer stärksten Bandbesetzungen der Geschichte zum Blues Festival.

So wird mit Manne Kraski ein weiteres Urgestein der deutschen Rockmusik an der Lead-Gitarre stehen. Fast zwei Dekaden lang war er festes Mitglied der dienstältesten deutschen Rockband "The Rattles". Die Charly Schreckschuss Band spielte im legendären Onkel Pö, rockten auf dem weltgrößten Metal-Open Air-Festival in Wacken und in der selben Woche die NDR-Hafenbühne in Hamburg beim Hafengeburtstag. Charly ist Kult! Jetzt also letztmalig live in Kiel zu erleben!

Big Joe Stolle Bluesband

Während die Rendsburger Band zum letzten Mal live in Kiel zu sehen sein wird, kann man die Big Stolle Bluesband erstmals in der Landeshauptstadt erleben. Dabei kann das Quartett auch schon auf eine rund 35-jährige Musikkarriere und europaweite Tourneen u.a. mit Champion Jack Dupree, Charlie Musselwhite und Jack Bruce zurückblicken. Big Joe Stolle begann seine Karriere Mitte der 70er-Jahre bei der DDR-Rock-Legende "Karussell", ehe er sich Ende der 70er der Rostocker Blues-Gruppe "Zenit" anschloss.

Die Band erspielte sich eine Spitzenposition in der Blues-Szene der DDR und Stolle entwickelte sich neben Bernd Kleinow zu einem herausragenden Blues-Harp-Spieler. Ende der 1980er-Jahre war die Band regelmäßig in den DDR-Medien präsent und 1985 produzierte das DDR-Label Amiga die erste Langspielplatte mit Zenit.

Nach der Auflösung gründete Big Joe Stolle 1990 seine eigene Bluesband, mit der er kürzlich gleich zwei neue Alben veröffentlicht hat. Eine auf Deutsch und eine auf Englisch. Bei ihrem Festival-Debüt gehören neben Blues-Standards natürlich auch eigene Songs von diesen beiden Alben mit zum umfangreichen Repertoire dieser mehrfach ausgezeichneten Berliner Bluesband.

Quelle: Fabulous Germany Concerts

