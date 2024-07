New York Gospel Stars wieder auf Tour

Wann: Freitag, 17. Januar 2025, 19.00 Uhr Wo: St. Nikolaikirche Kiel Eintritt: 37,50 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Mit im Gepäck haben die Gospel Stars altbekannte Gesichter, aber auch neue Talente, die frischen Wind in die Shows bringen. Von Klassikern wie "Down by the Riverside" bis hin zu "Oh Happy Day!" geben die Sängerinnen und Sänger jedem Song ihre ganz persönliche Note. Man spürt, dass sie jedes Wort so meinen, wie sie es singen - ein berührendes und mitreißendes Erlebnis für die ganze Familie.

Die Tour startet im Dezember mit einem besinnlichen Weihnachtsprogramm, das die Zuschauer auf die Feiertage einstimmen soll. Im neuen Jahr wechseln die New York Gospel Stars dann zu einem klassischeren, peppigeren, aber nicht weniger bewegenden Set. In allen Shows gehört es dazu, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen und die Liebe zu Gott zu feiern.

Die Gospelgruppe möchte mit ihrer Musik die "gute Botschaft" weitergeben und ihre Hingabe mit anderen teilen. Und was gäbe es da Besseres als durch hingebungsvolle Lieder, die direkt ins Herz gehen? Klein und Groß kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten.

Lasst euch dieses Konzerterlebnis nicht entgehen! Die New York Gospel Stars werden euch mit ihren unglaublichen Stimmen begeistern und einen denkwürdigen Abend bescheren.