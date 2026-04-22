Wann? Freitag, 7. Mai 2026, um 20.00 Uhr Wo? Friedrichsberger Dreifaltigkeitskirche Eintritt: frei

Was erwartet euch beim Konzert?

Der Chor Rock my Soul präsentiert ein vielseitiges Programm, das verschiedene Musikstile vereint. Von mitreißenden Gospelklängen wie "Oh Happy Day" bis zu modernen Klassikern reicht die Bandbreite. Mit "Sternenhimmel" von Hubert Kah und "Jazz Be Cool" von Bob Chilcott zeigt der Chor seine stilistische Vielfalt. Auch der DDR-Kulthit "Du hast den Farbfilm vergessen" darf nicht fehlen.

Wer sorgt für besondere Klangmomente?

Das Duo Breier & Helmentag bereichert den Abend mit seinem Beatles-Programm. Gerhard Breier am Saxophon und an der Klarinette sowie Guido Helmentag am Piano interpretieren unvergessliche Songs auf ihre ganz eigene Art. Mit "Yesterday", "Michelle", "Eleanor Rigby" und "I Will" bringen sie zeitlose Klassiker zum Klingen. Ihre feinfühligen Arrangements schaffen eine besondere Atmosphäre.

Warum lohnt sich der Besuch?

Der Abend vereint verschiedene Musikrichtungen unter einem Dach und bietet für jeden Geschmack etwas. Die Kombination aus Chorgesang und instrumentalem Duo schafft eine einzigartige Klangvielfalt. Die entspannte Atmosphäre der Kirche und die Qualität der Darbietungen machen diesen Frühlingsabend zu einem besonderen Erlebnis. Lasst euch von der Begeisterung der Musiker anstecken und genießt einen inspirierenden Konzertabend.

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