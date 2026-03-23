Wann? Freitag, 24. April 2026, um 20.00 Uhr Wo? KulturForum Kiel Eintritt: 22,- Euro Tickets: Direkt hier bestellen

Wer sind die beiden Musiker?

Jansen gilt laut Süddeutscher Zeitung als "einer der besten deutschen Gitarristen". Braun ist sein kongenialer Partner an Cello und Kontrabass. Beide haben bereits mit Melody Gardot, Till Brönner und dem Orchestra Baobab zusammengearbeitet. Ihr Debütalbum "Going Home" mit Dire-Straits-Interpretationen begeisterte internationale Medien.

Was macht "Short Stories" besonders?

Das Album besteht fast ausschließlich aus eigenen Kompositionen. Die Stücke bewegen sich zwischen Jazz, Folk, Pop und Americana. Anders als beim Erstling übernimmt nun auch Braun Melodien und Soli. "Bei uns geht es nur um das Miteinander", erklärt Jansen. Genregrenzen interessieren die beiden nicht.

Warum ist dieses Album wichtig?

"Short Stories" folgt Leonard Bernsteins Motto: "Musik noch intensiver machen als je zuvor." Jansen und Braun lassen Platz für das Ungesagte und eröffnen damit Interpretationsräume. Ihr Album ist eine Einladung, sich auf tiefe Emotionen einzulassen – ohne Kompromisse, nur mit purer musikalischer Leidenschaft.

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